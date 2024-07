Gaby Ramírez, la nueva conductora de “Enamorándonos”, recibió un severo castigo por aceptar este proyecto de TV

Esta semana se anunció el regreso de “Enamorándonos”, el programa dedicado a buscar el amor que en 2017 se apoderó de la pantalla bajo la producción de la fallecida Magda Rodríguez. Luego de que salió del aire hace poco más de tres años, este formato regresará a la televisión, con la diferencia de que lo hará con una dirección totalmente renovada, cambiando desde la televisora en la que se emite hasta los conductores.

Los personajes elegidos para estelarizar el show serán Mauricio Mancera y Gaby Ramírez, quienes se sabe, estarían sumamente entusiasmados con esta nueva etapa. Sin embargo, ella nunca imaginó el precio que tendría que pagar por aceptar esta propuesta.

El fuerte castigo de Gaby Ramírez por ser la nueva conductora de “Enamorándonos”

A pesar de que aún no comienzan las transmisiones, el público ya está a la expectativa de lo que pasará con este programa, pues desde el primer momento en que se anunció a sus presentadores, la polémica no se hizo esperar.

Esto debido a que trascendió que Gaby Ramírez sufrió severas consecuencias por haber dejado su trabajo anterior para probar suerte en esta emisión. De acuerdo con información de Flor Rubio, la regiomontana habría sido reprendida por la compañía en la que laboraba hasta hace unos días, pues supuestamente no les pareció su renuncia.

“Gaby salió mal de su empresa. Nos contaron que salió mal porque nunca avisó que la estaban buscando de otro lugar. Se enteraron por las plataformas, por nosotros. Ya no la dejaron despedirse de la emisión en la que estaba porque se sentían ofendidos ya que no les avisó", explicó, añadiendo además que se le impuso una especie de veto, pues ya no está permitido siquiera decir su nombre al aire.

La regiomontana hará dupla con Mauricio Mancera Instagram

Hasta el momento, Gaby no se ha pronunciado al respecto, pues únicamente se ha limitado a compartir lo emocionada que se siente de poder participar en este proyecto que se espera, tenga gran aceptación por el público. Lo anterior debido a que se trata de un formato ya conocido y los conductores cuentan con buena popularidad en el medio.