Irina Baeva confirma infidelidades y violencia que vivió con Gabriel Soto: ‘Ni cuenta me di’

Irina Baeva y Gabriel Soto terminaron su relación en julio de 2024 , tras casi 6 años juntos y en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte del actor mexicano. Sin embargo, fue hasta ahora que la actriz rusa rompió el silencio y confirmó que todas las especulaciones de aquel entonces eran ciertas. Además, reveló que en su relación también hubo episodios de violencia.

“Mi relación pasada, a decir verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas”, confesó la actriz de “Amor Dividido” durante una entrevista en el programa Montse & Joe, de Unicable.

Cuando Montserrat Oliver, la conductora del programa, le pidió detalles, ella se negó, pues dijo que no había necesidad de contarlos porque “ya todo estaba contado” y que, de hecho, todos se habían enterado antes que ella.

¿Con quién le fue infiel Gabriel Soto a Irina Baeva?

A Gabriel Soto se le relacionó fuertemente con dos celebridades con las que trabajó: Sara Corrales y Cecilia Galliano , ésta última compartió créditos con el actor en la obra de teatro “El precio de la fama”; eran inseparables pero luego se distanciaron y ella dejó en evidencia que no quiere volver a saber de él.

Gabriel Soto y Cecilia Galliano se distanciaron tras los rumores de un romance. Instagram

En la charla con Montse, Baeva fue directo al grano y dijo: “No es chisme, es la verdad, así pasaron las cosas, ni modo”.

¿Qué pasó en la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva?

Asimismo, la actriz de “Aventurera” reflexionó que por “en su ingenuidad” decidió guardarse todo sobre su ex pareja, y hasta ahora, se dio cuenta de que tenía que hablarlo.

“Hoy volteo a ver y sí puedo decir lo que hasta el año pasado viví varios tipos de violencia de los que ni cuenta me daba. No física, gracias a Dios. Creo que me di cuenta a tiempo (....) Me acuerdo, de la sensación, de cómo estaba pasando, y dijo: ‘guao, ¿en qué momento he permitido tanto?’”, comentó.

Para Irina, la gota que derramó el vaso fue cuando Soto le envió un mensaje cuando ella estaba conduciendo y allí se dio cuenta de que tenía que dar por terminado su romance. La famosa no reveló que decía el texto.

La revelación de Baeva llega en medio de los rumores sobre una presunta reconciliación entre Gabriel Soto y su ex mujer, Geraldine Bazán .

¿Geraldine Bazán regresará con Gabriel Soto?

Ante la ola de rumores sobre una presunta reconciliación, Geraldine Bazán dejó claro a Despierta América que es imposible regresar con Gabriel Soto.

Geraldine Bazán reaccionó a los rumores de su reconciliación con Gabriel Soto Instagram

“No, no, yo no creo. La verdad es que no, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. Nosotros somos un gran equipo como papás de dos niñas que amamos, que son nuestra vida entera y ya. Es el papá de mis hijas, y siempre hemos sido un gran equipo. Para nosotros ellas son lo más importante, por eso para mí es importantísimo que él esté bien, que tenga salud, felicidad, trabajo, bienestar. Porque obviamente eso también es el bienestar y la estabilidad de mis hijas (Alexa y Elissa)”, respondió.

