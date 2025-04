Gabriel Soto habló de la polémica que protagoniza y aseguró que tuvo que recibir terapia

Gabriel Soto rompió el silencio en medio de la polémica que desataron las recientes declaraciones de su ex pareja, Irina Baeva, quien acusó al actor mexicano de ejercer violencia no física y de infidelidades.

El intérprete de 49 años le concedió una entrevista al programa ¡Siéntese quien pueda!, donde además habló de la complicada situación que enfrentó el año pasado, cuando tuvo fuertes problemas de salud.

Al ser cuestionado sobre cómo maneja la polémica, sobre todo después de su quiebre con Irina Baeva el año pasado, una relación que terminaron en malos términos, Gabriel Soto reveló que ha tenido que recurrir a la terapia y, si por él fuera, ni siquiera tendría redes sociales.

“Es complicado porque nos dedicamos a esto; si no me dedicara a esto, a lo mejor no tendría ni redes sociales”, declaró.

“Dentro de las cosas que hice, aparte de meditaciones, las terapias que hice holísticas, evidentemente estuve con un psiquiatra, con un terapeuta, uno de los venenos que me dijo que no hay que ingerir o tomar o ver son precisamente las redes sociales”, añadió.

Gabriel Soto responde a las acusaciones de violencia

Gabriel Soto fue cuestionado sobre las acusaciones de presunta violencia no física que hizo Irina Baeva recientemente, sin embargo, él aseguró que ya no hablará de este tema.

“No voy a entrar en esos detalles porque no quiero hablar de terceras personas. Yo ya dije lo que tenía que decir, yo ya hablé lo que tenía que hablar. Y bueno, la gente que me conoce, me conoce y así seguiremos. Este es el comienzo de una nueva etapa”, sentenció.

Hace unos días, tras meses de especulaciones, Irina Baeva finalmente rompió el silencio sobre los motivos que la llevaron a poner fin a su relación con Gabriel Soto y confirmó que los rumores de infidelidad por parte del actor mexicano eran ciertos.

Durante una entrevista en el programa ‘Montse & Joe’, la intérprete rusa reveló que las infidelidades del mexicano y episodios de violencia emocional fueron las razones detrás de su ruptura, ocurrida en julio de 2024 tras casi seis años juntos.

“Mi relación pasada, a decir verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas”, confesó la famosa.

Hay quienes aseguran que Irina estuvo relacionada con los problemas de salud de Gabriel Instagram

También quiso dejar muy en claro que a Gabriel Soto no lo dejó porque estaba enfermo, como se había especulado. “Es totalmente falso. La única razón por la cual mi relación pasada terminó son las infidelidades por parte de él, de las cuales yo creo que todo el mundo está enterado. No es chisme, es la verdad”.

“Hasta el año pasado viví varios tipos de violencia de los cuales ni cuenta me daba. No física, no hemos llegado ahí, gracias a Dios, me di cuenta a tiempo, decidí no seguir permitiéndolo más (....) Me acuerdo, de la sensación, de cómo estaba pasando, y digo: ‘guau, ¿en qué momento he permitido tanto?’”, añadió.

Gabriel Soto revela que tuvo miedo de morir

El actor se sinceró y reveló que pasó por momentos muy complicados en 2024, cuando enfrentó fuertes problemas de salud que lo hicieron pensar que podría morir en cualquier momento.

“Un diagnóstico bastante complicado, una incertidumbre, una catarsis en mí compleja, de mucho miedo, de no saber qué iba a pasar. Caí en una depresión muy fuerte, realmente es de valientes hablarlo y decirlo”, declaró el famoso.

El actor abrió su corazón, y narró que tuvo que enfrentar su miedo a morir y sacar fuerzas para hacerle frente a la enfermedad, pues sabía que, de lo contrario, el desenlace podría haber sido fatal.

“Decir ‘si no salgo de esta me voy a ir para abajo, me voy a hundir, me puedo hasta morir’. También toqué una edad en la que dije ‘si no me pongo las pilas y realmente hago algo por mí’”.

Gabriel Soto revela que le han roto el corazón

Gabriel Soto confesó que, en su momento, a él también le han roto el corazón “durísimo”, sin embargo, espera que esto no lo haga retraerse por mucho tiempo.

“Sí, (me han roto el corazón). Las veces que me ha pasado creo que me he aislado, me guardo en esta caparazón, nada más que mi personaje pasa 20 años así, espero que no pase yo 20 años así”, reveló.

El actor de ‘Amigas y Rivales’ reveló que no lo pasó nada bien en su último proyecto, pues ya estaba mal de salud y eso lo hizo estar constantemente incómodo y preocupado.

“El último proyecto que hice no lo disfruté porque ya estaba mal de salud. No disfrutas la vida cuando estás enfermo, cuando te sientes mal, cuando te levantas en la mañana y dices ‘híjole, a lo mejor hoy me puede dar un infarto, me puede dar una embolia, me puede dar algo, me puedo morir’”, confesó.