Gabriel Soto: así era su casa de Acapulco donde se casó con Irina Baeva y quedó destrozada por el huracán Otis

El rompimiento de Irina Baeva y Gabriel Soto sigue en boca de todos, y más cuando la propia rusa dio una serie de declaraciones en donde aseguró que este año se casó con el actor.

La rusa, reveló en una entrevista que le sorprendió ver el comunicado que publicó Gabriel Soto en sus redes sociales en donde confirmaba su separación.

“Se me notificó pero no autoricé que se me mencionara y mucho menos yo publicarlo, hace unos meses nos habíamos casado”, dijo Irina.

La actriz había estado publicando periódicamente imágenes de momentos románticos con Gabriel Soto. Instagram Irinabaeva

La nueva aventurera aclaró que la boda fue una ceremonia espiritual que realizaron durante la Semana Santa, en la casa que el actor tiene en Acapulco, asegurando que a esta unión solo acudieron personas muy cercanas a su círculo más cercano.

En esta misma casa de Acapulco, han pasado muchas vivencias las hijas de Gabriel Soto con su ex esposa, Geraldine Bazán. YouTube Geraldine Bazan

Esta propiedad donde se celebró la ceremonia espiritual de hecho sufrió fuertes estragos hace un año tras el paso del huracán Otis, el propio actor declaró en su momento que tuvo que reconstruirla por los daños sufridos.

Tras la declaración de Irina sobre el matrimonio con Gabriel, el actor no se ha pronunciado al respecto.