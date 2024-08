¡Fuerte! Mira cómo reaccionó Andrea Escalona a las disculpas públicas de Mariana Echeverría en Hoy

Mariana Echeverría protagonizó un tenso momento en plena emisión en vivo del programa Hoy en donde ofreció disculpas públicas

Las fuertes declaraciones de Mariana Echeverría, quien aseguró en varias ocasiones en La Casa de los Famosos México que Arath de la Torre no era querido en Hoy, no pasaron desapercibidas por Tania Rincón, Galilea Montijo , Andrea Legarreta y Andrea Escalona, quienes confrontaron a la también conductora de televisión.

Como te contamos en TVyNovelas, el encontronazo fue demasiado fuerte para Mariana, quien se quebró en vivo y, bañada en lágrimas, ofreció disculpas por su conducta; sin embargo Andrea Escalona, una de las mejores amigas de Arath de la Torre , no quedó muy convencida, ¿por qué?

¿QUÉ LE DIJO ANDREA ESCALONA A MARIANA ECHEVERRÍA EN HOY?

“Pido disculpas, y estoy aquí pidiendo disculpas porque hablé sin fundamentos, me equivoqué", aseguró Mariana Echeverría durante la fuerte entrevista que tuvo lugar la mañana de este martes.

“Si hay alguien, Mariana, con quien yo tengo una relación estrecha de cariño, es el señor Arath de la Torre”

No obstante, estas palabras no fueron suficientes para Andrea Escalona, quien dejó muy en claro que no permitirá que hablen mal de Arath de la Torre ya que ella lo considera uno de sus mejores amigos y una persona que siempre se portó muy bien con ella.

“Si hay alguien, Mariana, con quien yo tengo una relación estrecha de cariño y que siempre he estado con él, es el señor Arath de la Torre, te lo digo de frente”, expresó Andrea de forma contundente.

¿CÓMO REACCIONÓ ANDREA ESCALONA A LAS DISCULPAS DE MARIANA ECHEVERRÍA?

Poco después, en un encuentro que tuvo con un grupo de reporteros, Andrea Escalona confirmó lo que muchas personas sospechaban: ella, al igual que miles de televidentes que fueron testigos del momento, no creyó en Mariana Echeverría.

“No juzgo, pero ella mintió para convivir, me agarró de bajada”

“Yo cuando ofrezco disculpas lo hago de manera diferente. No juzgo, pero ella mintió para convivir, me agarró de bajada”, señaló Andrea, quien por otro lado dejó muy en claro que, para ella, este asunto ya está terminado y no volverá a hablar mal de Echeverría a pesar del escándalo.