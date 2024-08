El mal momento de Erika Buenfil al intentar ayudar a su hijo: su palabra

La querida actriz y estrella de redes sociales, Erika Buenfil, compartió con sus seguidores una anécdota divertida y desafortunada: se orinó encima por no detenerse mientras iba a auxiliar a su hijo Nico.

A través de sus redes sociales, la “reina de Tiktok” relató la aventura que vivió junto a su hijo. La protagonista de tantas telenovelas contó que, tras recibir una llamada de Nico pidiéndole ayuda porque se le había ponchado una llanta y no tenía herramientas para cambiarla, decidió salir de inmediato para socorrerlo. Sin embargo, el viaje no resultó como esperaba.

Erika manejó durante varias horas para llegar al lugar donde se encontraba Nico, pero al llegar, se dio cuenta de que tampoco tenía las herramientas necesarias para arreglar la llanta ponchada.

La actriz de telenovelas narro una aventura más que vivió a lado de su hijo Nico Buenfil en donde no terminó nada bien. Instagram erikabuenfil50

Pero ese no fue el único inconveniente. La actriz confesó que, debido al tiempo transcurrido y al clima, comenzó a sentir una necesidad urgente de ir al baño. Estaban en medio de la nada, lejos de cualquier lugar donde pudiera hacer sus necesidades. Sin otra opción y al borde del colapso, decidió dejar de aguantarse y terminó haciéndose pipí sobre su ropa.

“Ahora queremos un gato y el de los seguros no contesta (risas), pero el tema de la pipí... me bajé del carro... No aguantaba más, así que me hice pipí en la ropa”, contó Erika Buenfil, entre risas.

Afortunadamente, Nico llevaba un pantalón extra en su coche, lo que salvó la situación. “Traía un pantalón negro y ahora traigo el pantalón de Nicolás. Ya no estoy toda mojada como bebé”, finalizó la actriz con humor.