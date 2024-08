Mariana Echeverría se quiebra y pide perdón en vivo en HOY: “La regué" ¡VIDEO + FOTO!

Mariana Echeverría sorprendió a la audiencia del programa HOY al quebrarse en plena transmisión en vivo, ofreciendo disculpas públicas por varias de sus acciones y opiniones dichas en su paso por La Casa de los Famosos México.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, Mariana expresó su arrepentimiento y asumió la responsabilidad de sus acciones, diciendo: “La regué, y quiero ofrecer disculpas”.

El incidente que llevó a Mariana a este momento de vulnerabilidad ocurrió durante su visita al programa HOY, la mañana de este martes 20 de agosto, en la que fue entrevistada por Tania Rincón, Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Andrea Escalona.

A la cuarta expulsada del reality show le colocaron varios videos en la que ella expresó comentarios desafortunados, uno de ellos fue cuando dijo que Arath de la Torre no era querido en HOY y que “Andrea lo odiaba”

“Uno tiene que afrontar las decisiones. Adentro no se veía tan grave la situación, era un juego de palabras y afuera es un reflejo de la sociedad. No me quiero victimizar”, comenzó diciendo Mariana.

Andrea Legarreta la cuestionó y le pidió que aclarara a qué Andrea se refería pues en el programa hay tres Andrea (Legarreta, Escalona y Rodríguez), a lo que ella respondió que era Andrea Escalona, quien visiblemente enojada negó tal señalamiento y aclaró que su relación con Arath es cordial.

“Di por hecho cosas que no tenía fundamento, que yo percibía, aseguré sin fundamento. Yo ayer ofrecí una disculpa y lo vuelvo a ofrecer hoy”, dijo Echeverría.

Con la voz quebrada y apunto de llanto, exclamó: “Me equivoqué, la regué, me dan ganas de llorar voy a aprender Y entiendo tu molestia, te ofrezco de nuevo una disculpa”, le dijo Mariana a Andrea Escalona.

Mariana comentó que tomaría este incidente como una lección para mejorar en el futuro. A pesar del difícil momento, sus disculpas fueron aceptadas por las conductoras de HOY.