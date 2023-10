¿Marie Claire Harp le regresó el anillo de compromiso y la camioneta a José Manuel Figueroa?

¿José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp rompieron su compromiso?

Desde hace unas semanas surgió el fuerte rumor de que Marie Claire Harp terminó su romance con José Manuel Figueroa luego de que Alicia Machado asegurara que había sido golpeada por el cantante.

Ante las especulaciones de una separación, Marie Claire Harp, de 30 años, habló ante las cámaras respecto a si su compromiso con José Manuel Figueroa, de 48 años, sigue en pie.

“No hubo nadie más de por medio. Desde que comencé a salir con José Manuel siempre han habido rumores sobre que es una persona muy celosa y no se qué... De las parejas que he tenido ha sido el que menos me ha celado. No está pasando nada extraordinario, adoro a José Manuel, lo amo, siempre lo voy a amar, es una extraordinaria persona”.

“Si hay un problema de violencia, vayan y denuncien, no lancen un mensaje para perjudicar, denuncien”, fue la indirecta que le mandó Marie Claire a Alicia Machado.

Ante la pregunta de los reporteros si ya le regresó el anillo de compromiso y la camioneta que le regaló el cantante, la presentadora venezolana expresó: “Está guardadito, lo tengo aquí (risas); el anillo de compromiso es sinónimo de compromiso, si ese compromiso no existe hay que devolverlo... (La camioneta) lo que se regala no se quita”.

Por su parte, José Manuel Figueroa, dio su propia versión sobre la actual relación que tiene con la modelo.

“Por eso me da miedo casarme con ella, porque van a empezar a divorciarnos... Lo normal, a lo mejor tengo mal genio y no lo sé, estamos bien, ella está trabajando muchísimo, yo también y ahorita yo estoy enfocado en el disco”.

“Es a diario que obligatoriamente tengo que decirle: ‘Buenos días’ y también en la noche ‘Buenas noches’. Estamos a diario en contacto, amor por supuesto hay, comunicación, mucha. Ahí vamos con el barquito, remando poco a poquito, contra corriente pero ahí vamos”.