Quién es Marie Claire Harp, la modelo con la que Gerard Piqué habría engañado a Clara Chía

En los últimos días, mucho se ha especulado acerca de un posible romance entre Gerard Piqué y Marie Claire Harp, la querida exconcursante de “La Casa de los Famosos México” y actual conductora de proyectos como “Bandamax” y “TUDN”. Estas versiones de que el español “traicionó" a Clara Chía inevitablemente volcaron la atención en la modelo, ocasionando que surja cierto interés por conocer más sobre ella y su exitosa labor en el mundo del entretenimiento.

Quién es Marie Claire Harp, la modelo que habría deslumbrado a Piqué

Marie Claire Harp es una modelo, conductora y exreina de belleza venezolana; de acuerdo con la información disponible, cuenta también con formación en leyes y es abogada. Inició su trayectoria ante los reflectores hace más de una década, luego de que se coronó como la mujer más bella de su país en un certamen internacional.

Sostuvo una relación sentimental con José Manuel Figueroa, la cual terminó hace algunos meses. En 2023 participó en la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”, donde a pesar de que no logró permanecer mucho tiempo, se ganó el corazón del público gracias a su personalidad amigable y siempre entusiasta.

Gerard Piqué habría caído rendido ante los encantos de Marie Claire Harp Instagram

Qué se sabe del supuesto romance entre Marie Claire y Gerard Piqué

Pese al interés mediático que estos rumores causaron, la presunta relación del español y la venezolana sería solo producto de especulaciones, mismas que la propia Marie Claire ya se encargó de desmentir. Al ser cuestionada sobre qué tan ciertas son las versiones de que deslumbró al futbolista, al grado de que estaría intentando conquistarla, la también conductora aseguró que todo se trata de una mentira, ya que no han intercambiado ni un saludo siquiera.

Asimismo, señaló que desconoce por completo cómo fue que surgieron estas controvertidas versiones, pero en cualquier caso, no es algo que le quite el sueño. Esto porque ella sabe perfectamente que no es verdad y, en cualquier caso, es “team Shakira” al 100%.