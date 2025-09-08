Suscríbete
Fotos del pasado de la Reina Isabel II en el ejército y de su romance prohibido

Este lunes 8 de septiembre se cumplen 3 años de la muerte de la Reina Isabel II

September 08, 2025 
Alejandro Flores
reina isabel.jpg

Isabel fue preparada desde los 13 años para ser reina

Captura “Dos hermanas”

Isabel tenía 13 años cuando se decidió su destino.

Su padre, el rey Jorge VI, se dio cuenta de que necesitaba educar a Isabel y prepararla para que fuera una mejor reina de que él era.
Jorge VI se sentía muy inseguro cuando asumió el trono, según el historiador Christopher Warwock en el documental “Isabel y Margaret: Una historia de dos hermanas”.
No quería que pasara lo mismo con su hija mayor así que decidió prepararla para asumir el trono, separando su educación de la su hermana Margaret.

isabelmargaret.jpeg

Las hermanas Isabel y Margaret

Captura “Historia de dos hermanas”

Isabel, la niña que se educó para ser reina

Isabel aprendió a asumir responsabilidades de la realeza mientras Margaret seguía con una formación más acorde con su edad: juegos, clases de piano, lecturas.
Cuando cumplió 18 años, Isabel dio un paso definitivo en su formación: se unió las Fuerzas Auxiliares del Ejército Británico, que entonces estaba a punto de la Guerra contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

IsabelIIejercito.jpeg

Isabel, en el ejército

Captura “Dos hermanas”

El impacto de ver a la futura reina con el uniforme de las fuerzas auxiliares fue benéfico para la corona. Isabel resultó además una mecánica muy buena y así quedó demostrado en filmaciones de la época.

Isabel en el ejercito.jpeg

Se enlistó en las Fuerzas Auxiliares

Captura “Dos hermanas”

Hay muchos metrajes que muestran a Isabel manejan autos del ejército, cambiando llantas y ejecutando composturas de carros anifibios.

Para entonces ya estaba enamorada. La futura reina había conocido al encantador Príncipe Felipe a los 13 años y desde entonces quedó cautivada por su capacidad atlética y su personalidad.
El amor fue vertiginoso hasta que se topó con la negativa del rey Jorge VI.

isabel y felipe.jpeg

Isabel y Felipe, antes de ser reyes

Captura “Dos hermanas”

En el documental mencionado, que se puede ver en Amazon Prime Video, se explica que el rey se oponía a la relación por considerarla un amor de juventud, un romance pasajero, y porque, además, su hija no tenía aún edad para casarse.

A los 18 años, Isabel encaró a sus padres y decidió formalizar su noviazgo con Felipe, Y cuatro años más tarde se casaron el 20 de noviembre de 1947 en la abadía de Westminster.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
