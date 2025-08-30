Suscríbete
Famosos

Fiesta de LCDLFM se salió de control: Lastimaron a Aldo y Abelito acabó con la cabeza sangrada

Shiky jaloneó a Abelito luego de que él lo empujó.

August 30, 2025 • 
MrPepe Rivero
abelito-lastimado.jpg

Abelito terminó lastimado en la fiesta

YouTube

La fiesta del viernes 29 de agosto se salió de control en La Casa de los famosos México luego de que el alcohol hizo de las suyas más que nunca en esta temporada.

A más de uno se le subieron las copas y en un punto de la noche, Abelito comenzó a empujar a Mariana Botas y a molestar a Shiky.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
comida casa de los famosos.png
Famosos
Día y Noche pelean por la comida: ¿Inician los Juegos del Hambre en La Casa de los Famosos México?
El queso, las tortillas y el chocolate son los motivos de la mayor parte de las disputas entre los habitantes
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Tiembla el Cuarto Noche: Shiky gana la salvación este 29 de agosto ¿a quién salvó en LCDFM?
August 29, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025
Famosos
El romance “olvidado” de Aaron Mercury con una influencer que ahora lo ningunea: “me vale”
August 29, 2025

Incluso, Abelito comenzó a tirar piedras que eran parte de la decoración y alcanzó a pegarle a Aldo De Nigris, quien más tarde confirmó que se encontraba lastimado de la nariz, cerca de un ojo.

Abelito resultó con la cabeza sangrada

En redes sociales resaltan que Shiky, luego de ser molestado por Abelito, lo jaló del pelo fuertemente.

Pero más tarde, Abelito resultó con un chichón en la parte trasera de la cabeza, con una herida que incluso estaba sangrando.

Guana le ayudó a parar el sangrado y más tarde, cortaron la transmisión por unos minutos. Mariana Botas también reportó que le lastimaron las rodillas.

¿Y quién ganó la salvación?

El líder de la semana, Shiky, pudo conservar la salvación pese a que Alexis Ayala y Aldo de Nigris compitieron.

El juego para definir al habitante que se queda con la salvación fue el tobogán por el que cada jugador lanzaba una pelota y caía en una ruleta con casillas de diferente puntaje.

El ganador fue Shiky y mantuvo la salvación con 550 puntos. Así que decidió salvar a Facundo, su amigo desde hace décadas.

Ahora, de Cuarto Día solo están nominadas Mariana Botas y Dalilah Polanco, mientras el resto de Cuarto Noche están en peligro de ser eliminados, excepto Elaine Haro.

La Casa de los Famosos México Abelito No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Cielo-Abelito.png
Famosos
Cielo Anaís reta a Abelito a pelear en Supernova Strikers: “Me gustaría subirme al ring con él”
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
Mijares.png
Famosos
Mijares sorprende (y divide) con su pérdida de peso: su foto generó elogios y dudas
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
ImeldatUñon.png
Famosos
Imelda Tuñón lanza su espacio íntimo: venderá contenido exclusivo (no es OnlyFans)
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
Angela-Yharitza.png
Famosos
Emiliano Aguilar promueve pelea entre Ángela y Yahritza: “Por el perdón de México”
August 29, 2025
Cuauhtemóctzin.png
Noticias
El Zócalo se viste de ópera: estrena Cuauhtemóctzin en Día de Muertos, ¡totalmente gratis!
Una ópera fílmica en náhuatl, maya y español llegará al corazón de la capital mexicana durante el Día de Muertos: tres funciones gratuitas en el Zócalo entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
carlos-de-la-mota-bebe--.jpg
Famosos
Carlos de la Mota da la bienvenida a su bebé arcoíris: Ya nació Montserrat, su segunda hija
Fue actor en telenovelas de Televisa pero ahora ocupa un cargo diplomático.
August 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Selena-Gomez-DespedidadeSoltera.png
Famosos
¿En qué hotel de Los Cabos celebró Selena Gómez su despedida de soltera? ¿Cuánto cuesta la noche?
La cantante eligió un exclusivo resort en Los Cabos, reconocido por la Guía Michelin, para celebrar su despedida de soltera.
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
emiliano aguilar pepe aguilar.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar no suelta a su papá: “No somos iguales, yo sí cuido a mi hija”
El cantante, hijo de Pepe Aguilar, está en medio de un nuevo escándalo pues filtraron algunos videos íntimos de él con una ex
August 29, 2025
 · 
Alejandro Flores