Fiesta de LCDLFM se salió de control: Lastimaron a Aldo y Abelito acabó con la cabeza sangrada

La fiesta del viernes 29 de agosto se salió de control en La Casa de los famosos México luego de que el alcohol hizo de las suyas más que nunca en esta temporada.

A más de uno se le subieron las copas y en un punto de la noche, Abelito comenzó a empujar a Mariana Botas y a molestar a Shiky.

Incluso, Abelito comenzó a tirar piedras que eran parte de la decoración y alcanzó a pegarle a Aldo De Nigris, quien más tarde confirmó que se encontraba lastimado de la nariz, cerca de un ojo.

Expulsión directa para Abelito, lastimó a Aldo y eso es agresion física



Aquí está su "buena persona"… otra vez.

Shiky es pesado y bastante impertinente,

pero aún así lo siguen defendiendo.



Que sea de la comunidad no me obliga a justificarlo.

Él fue quien le jaló el cabello a Abelito y lo lastimó.

ABELITO EMPUJANDO A MARIANA JAJAJA 😂 🤏🏼



Él de vdd es su hater número 1

Abelito resultó con la cabeza sangrada

En redes sociales resaltan que Shiky, luego de ser molestado por Abelito, lo jaló del pelo fuertemente.

Pero más tarde, Abelito resultó con un chichón en la parte trasera de la cabeza, con una herida que incluso estaba sangrando.

Guana le ayudó a parar el sangrado y más tarde, cortaron la transmisión por unos minutos. Mariana Botas también reportó que le lastimaron las rodillas.

¿Y quién ganó la salvación?

El líder de la semana, Shiky, pudo conservar la salvación pese a que Alexis Ayala y Aldo de Nigris compitieron.

El juego para definir al habitante que se queda con la salvación fue el tobogán por el que cada jugador lanzaba una pelota y caía en una ruleta con casillas de diferente puntaje.

El ganador fue Shiky y mantuvo la salvación con 550 puntos. Así que decidió salvar a Facundo, su amigo desde hace décadas.

Ahora, de Cuarto Día solo están nominadas Mariana Botas y Dalilah Polanco, mientras el resto de Cuarto Noche están en peligro de ser eliminados, excepto Elaine Haro.