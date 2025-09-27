Suscríbete
¿Fans de Noche dirán que hubo fraude a favor de Abelito? Junto a Mar, ya es finalista en LCDLFM

La última salvación de La Casa de los Famosos se jugó al azar

September 26, 2025 • 
Alejandro Flores
Abelito (2).jpg

Abelito está en la semana final

ViX

La Casa de los Famosos ya tiene segundo finalista que surgió de un reto en el que los concursantes compitieron en unas carreritas mediante un juego de dados.

El concurso fue emocionante porque estuvo guiado por el azar. Cada uno de los participantes tiraba un dado con seis colores diferentes y de acuerdo con el color que saliera, avanzaba alguno de los habitantes.
El reality show tendrá este domingo su última eliminación, en la cual estaban nominados seis de los siete habitantes: Alexis Ayala, Abelito, Dalilah Polanco, Aaron Mercury, Shiky y Aldo de Nigris.
La única que está a salvo es Mar Contreras, por lo que tampoco participó en las carreritas con dados.

¿Quién es el segundo finalista de La Casa de los Famosos?

Luego de seis rondas de tirar los dados, el ganador fue Abelito, quien quedó tan emocionado que comenzó a correr y brincar.
Abelito dijo que durante el concurso, lo que hizo fue rezarle a todos los santos que conocer.

Abelito.jpeg

Al final de la competencia, Abelito besó su carro amarillo

ViX

“Cómo consienten al muñeco”, dijo Abelito en referencia a que esta semana también tuvo la visita de sus padres.
La placa de nominados entonces queda solamente con cinco habitantes:

  1. Alexis Ayala
  2. Shiky
  3. Aldo de Nigris
  4. Dalilah Polanco
  5. Aaron Mercury

De modo que para la semana final hay dos integrantes del Team Noche ya asegurados: Abelito y Mar Contreras.
Lo que queda del Team Día, Dalilah y Shiky, están nominados junto a Alexis Ayala, Aldo de Nigris y Aaron Mercury.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
