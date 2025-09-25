Suscríbete
Así se transformó Mar Conteras mediante el tratamiento de chocolate: de Operación Triunfo a LCDFM

La actriz y cantante tuvo un cambió radical en 2011 y lo ha conservado desde entonces

September 25, 2025 • 
Alejandro Flores
mar contreras.jpg

La evolución de Mar Contreas

Televisa

La Mar Contreras que se ve en La Casa de los Famosos surgió en 2011. Para entonces ya llevaba 10 años de carrera el público comenzaba a ubicarla gracias a su participación un año antes en “Teresa”, la telenovela protagonizada por Angelique Boyer.

Para su siguiente proyecto, también bajo la producción de José Alberto Castro, Mar tomó la que ha sido la decisión más drástica en cuando a su apariencia: se hizo el tratamiento del chocolate.
También conocido como alisado de keratina, este tratamiento capilar s epuso de moda en la segunda década del siglo XX:

“La principal característica del alisado progresivo de chocolate es que quita el encrespamiento del cabello, reduce el volumen y aporta mucho brillo e hidratación. El efecto es inmediato, por lo que es ideal para cabellos castigados”, se explica en la revista Vanitas.

Mar Contreras lo hizo y desde entonces dejó de ser aquella cantante de cabello chino que conocimos en Opración Triunfo de 2010.
Aquí te presentamos cómo ha sido la transformación de Mar antes y después del chocolate.

Mar Contreras en su debut como cantante

El momento de Mar Contreras en Operación Triunfo fue la Gala número 10. La potencia de su voz y su capacidad para controlar los agudas se convirtieron en el sello de su participación en este relity show en el que quedó en séptimo lugar

Sus comienzos en la actuación

Su primera gran oportunidad en las telenovelas la obtuvo en una producción de Juan Osorio: Tormeenta en el paraíso.

mar contreras tormenta paraíso

La escena de la cachetada

Televisa

En ese melodrama recibiría una de las cachetadas más memorables de su carrera, a manos de Erika Buenfil.

Su primera boda de ficción

En el melodrama “Mar de Amor”, la actual participante de La Casa de los Famosos tuvo su primera boda de ficción. Su personaje tenía tintes de comedia y era un soporte importante para la historia.

Screenshot 2025-09-25 000501.png

Mar en su primera boda de ficción

Su boda fue en una choza en la playa a la que llegó tan nerviosa que olvidó lo que tenía que responder cuando el sacerdote le preguntara si aceptaba casarse.

Su participación con Angelique Boyer

Mar Contreras puede presumir que Teresa le tenía celos... y envida... y que la zangoloteo tan fuerte que salió disparada por la puerta de aquella mansión en la que Teresa vivía con su marido.

@novelaslasestrellas

La participación de #MarContreras en #Teresa 🤗 #LaCasaDeLosFamososMx 🏠 Gran estreno 27 de julio, 8:30 p.m. @Las Estrellas @El 5 y @ViX 24/7 #QuintoRevelado

♬ sonido original - Novelas Las Estrellas

La nueva Mar Contreras

Su primer personaje como co protagonista lo consiguió en Cabo. Para entonces, la actriz se sentía en su mejor momento física y emocionalmente. Su personaje de villana la encontró en un alto nivel histriónico que demostró en las escenas que compartió con Rebecca Jones.

mar cabo.jpg

Así lucía en Cabo

Televisa

mar contreras La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
