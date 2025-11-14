Fan de Ángela Aguilar revela cuánto cuesta conocerla: “Vamos a hablar de cuánto gasté”

“Vamos a hablar de cuánto me pagaron por conocer a Ángela Aguilar”, dice en tono desafiante “el Pollo Dorado”, uno de los fans más fervientes de la cantante.

En su cuenta de Tik Tok tiene fotos y videos con Ángela desde 2018, cuando ella estrenó su primer disco con canciones rancheras de figuras de la música regional mexicana como Lucha Villa.

El Pollo Dorado (su nombre de pila no aparece en su cuenta de TikTok se hizo conocido y popular a partir precisamente de publicar videos en los que baila y hace fonomímica con las canciones de la hija de Pepe Aguilar.

De hecho, muchos de los comentarios de odio que se lanzan en redes en contra de ella son también reproducidos en su cuenta de TikTok.

Así fue el encuentro de Ángela Aguilar con su fan

Esta semana, Aguilar se presentó de Dallas, ciudad en la que vive el Pollo Dorado, quien obviamente compró el boleto más caro del concierto para estar en las primeras filas pero también para estar en el meet and greet que se organizó después del show y que tiene un precio especial.

Durante el encuentro, el Pollo Dorado enmudeció por la emoción y apenas pudo balbucear una frase sobre lo agradecido que estaba con Ángela por su música.

En cuanto subió el video, los odiadores de Aguilar hicieron comentarios críticos y además insinuaron que lo que había pasado es que olvidó las líneas que le habían dictado para decir durante el encuentro. Es decir, que era un fan contratado para grabar el video.

Dinero bien invertido para conocer a Ángela Aguilar

El Pollo Dorado hizo un story time para defenderse. Asegura que lo que sucedió es que su “cerebro se desconectó” al tener a Ángela tan cerca.

“De hecho, ella se enteró que el rebozo que había lanzado al público en el concierto, que yo me había ganado, me lo quitaron. Y mando llamar a su equipo para que fueran por otro. Así que yo estuvo ahí con ella más tiempo”.

Negó que le hubieran pagado para estar en el encuentro y por el contrario, reveló cuánto tuvo que pagar entre el boleto de entrada al concierto y el derecho para el meet and greet.