Famosas que han salido a defender a Julio Iglesias por las denuncias de abuso

Las acusaciones en contra de Julio Iglesias por abuso sexual han generado versiones encontradas entre colegas y amigas.

Cuando se dieron a conocer las denuncias que ya son analizadas por la Audiencia Nacional en España, surgieron varios testimonios de más mujeres que denunciaron que Julio Igelsias, por lo menos, les había faltado al respeto cuando lo tuvieron contacto con él.

Desde Martha Figueroa hasta Ana María Alvarado, varias periodistas señalaron que el cantante español acostumbraba tratar de besarlas o invitarlas a que se sentaran en sus piernas.

Julio Iglesias publicó el jueves un comunicado en sus redes sociales en el que rechaza las acusaciones.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”.

Efectivamente, en medio del escándalo y con la investigación en curso, algunas mujeres han salido a defenderlo.

Cristina Saralegui y nua amistad de 30 años

La relación de Cristina Saralegui con Julio Iglesias comenzó a mediados de la década de los 90.

En 1996, el cantante español apareció por primera vez en el programa de la conductora y le soltó, de inicio, un piropo que la dejó cautivada.

“Me dijo: esta es la entrevista más importante de nuestras vidas”.

Desde entonces, Iglesias volvió varias veces al show de Cristina y cultivaron una amistad sólida. Tan sólida que ahora que atraviesa por la denuncia iniciada por dos mujeres que trabajaban para él, Saralegui decidió publicar un breve pero unívoco mensaje a su favor.

“Te quiero mucho y te apoyo”, publicó junto con una foto en la que aparecen abrazados.

El mensaje generó mil 500 comentarios en cuestión de horas y la mayoría de ellos cuestiona a la conductora: “No se meten las manos al fuego por nadie”, se lee en uno de los comentarios.

Julio fue varias veces el show de Cristina Facebook

Shanik Berman y el beneficio de la duda

La conductora también se ha manifestado a favor, por lo menos, de otorgarle a Julio el beneficio de la duda. El comunicado del cantante español fue calificado por Berman como “desgarrador”.

Y en su programa de radio, asegura que la versión de que Verónica Castro acusó a Julio Iglesias de abuso durante una entrevista con Pati Chapoy, es errónea.

“No pasaron el fragmento completo”, dice Shanik.

Se refiere a que luego de contar que el cantante español le dio una nalgada en vivo y frente a cámaras, Verónica Castro matizó: “Julio es una de esas personas adorables”.

Susana Giménez, la amiga incondicional

Susana Giménez, la popular presentadora argentina, se viralizó la semana pasada porque ella y Julio tuvieron muchas entrevistas televisadas y en cada una de ellas el cantante español coqueteaba hasta el punto de “robarle besos”.

Cuando todos suponían que era una prueba más del comportamiento lascivo de Julio Iglesias, la conductora argentina salió en su defensa: