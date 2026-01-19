Suscríbete
Famosos

Famosas que han salido a defender a Julio Iglesias por las denuncias de abuso

El cantante niega las acusaciones por la denuncia de dos mujeres pero el caso ya lo investiga la Audiencia Nacional

Enero 18, 2026 • 
Alejandro Flores
julio iglesias.jpg

Julio Iglesias

Instagram

Las acusaciones en contra de Julio Iglesias por abuso sexual han generado versiones encontradas entre colegas y amigas.

Cuando se dieron a conocer las denuncias que ya son analizadas por la Audiencia Nacional en España, surgieron varios testimonios de más mujeres que denunciaron que Julio Igelsias, por lo menos, les había faltado al respeto cuando lo tuvieron contacto con él.
Desde Martha Figueroa hasta Ana María Alvarado, varias periodistas señalaron que el cantante español acostumbraba tratar de besarlas o invitarlas a que se sentaran en sus piernas.
Julio Iglesias publicó el jueves un comunicado en sus redes sociales en el que rechaza las acusaciones.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”.

Efectivamente, en medio del escándalo y con la investigación en curso, algunas mujeres han salido a defenderlo.

Cristina Saralegui y nua amistad de 30 años

La relación de Cristina Saralegui con Julio Iglesias comenzó a mediados de la década de los 90.
En 1996, el cantante español apareció por primera vez en el programa de la conductora y le soltó, de inicio, un piropo que la dejó cautivada.
“Me dijo: esta es la entrevista más importante de nuestras vidas”.
Desde entonces, Iglesias volvió varias veces al show de Cristina y cultivaron una amistad sólida. Tan sólida que ahora que atraviesa por la denuncia iniciada por dos mujeres que trabajaban para él, Saralegui decidió publicar un breve pero unívoco mensaje a su favor.

“Te quiero mucho y te apoyo”, publicó junto con una foto en la que aparecen abrazados.

El mensaje generó mil 500 comentarios en cuestión de horas y la mayoría de ellos cuestiona a la conductora: “No se meten las manos al fuego por nadie”, se lee en uno de los comentarios.

cristina saralegui y julioiglesias.png

Julio fue varias veces el show de Cristina

Facebook

Shanik Berman y el beneficio de la duda

La conductora también se ha manifestado a favor, por lo menos, de otorgarle a Julio el beneficio de la duda. El comunicado del cantante español fue calificado por Berman como “desgarrador”.
Y en su programa de radio, asegura que la versión de que Verónica Castro acusó a Julio Iglesias de abuso durante una entrevista con Pati Chapoy, es errónea.

“No pasaron el fragmento completo”, dice Shanik.

Se refiere a que luego de contar que el cantante español le dio una nalgada en vivo y frente a cámaras, Verónica Castro matizó: “Julio es una de esas personas adorables”.

Todo sobre Caso Julio Iglesias
Julio Iglesias quiere visitar a Juan Collado en el reclusorio. Foto: Archivo
Famosos
Julio Iglesias da la cara ante las acusaciones en su contra por violencia sexual
Enero 15, 2026
 · 
TVyNovelas
julio-iglesias-susana-gimenez.jpg
Famosos
Julio Iglesias fue acusado por exempleadas y ahora resurgen videos de cuando ‘robaba besos’ en TV
Enero 13, 2026
 · 
MrPepe Rivero
julioiglesias.jpg
Famosos
“Julio Iglesias nos faltó al respeto después de las entrevistas”, recuerda exconductora de Venga la Alegría
Enero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Susana Giménez, la amiga incondicional

Susana Giménez, la popular presentadora argentina, se viralizó la semana pasada porque ella y Julio tuvieron muchas entrevistas televisadas y en cada una de ellas el cantante español coqueteaba hasta el punto de “robarle besos”.

@c5n

Se viralizó un video de #julioiglesias en el programa de susanagimenez, en 2005, donde la besa y abraza a pesar de que la conductora intenta evitarlo. | #C5N

♬ sonido original - c5n - c5n

Cuando todos suponían que era una prueba más del comportamiento lascivo de Julio Iglesias, la conductora argentina salió en su defensa:

“Eso lo hace siempre él, es una broma ¿Cómo lo voy a tomar a mal? Yo tengo humor, yo lo conozco a Julio. Es una persona graciosa, siempre alegre, las veces que ha venido ha disfrutado mucho de estar ahí, de dar lo mejor... es un genio“.

Julio Iglesias
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
gloria-trevi-trata.jpg
Famosos
Gloria Trevi responde de frente a quienes dicen que ella “TRATA” y la acusan de “asesina y pederasta”
Enero 18, 2026
 · 
TVyNovelas
fernando mares.jpg
Famosos
Conductor de Televisa tuvo radical transformación y ahora es viajero y cazador de amaneceres
Enero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
rene strcikler y adamari lopez.jpg
Famosos
Adamari López confiesa una provocadora intimidad sobre los besos con René Strickler hace 30 años
Enero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
jorge rivero.jpg
Famosos
Joven actor hongkonés llama “abuelito de gimnasio” a Jorge Rivero, el mito erótico mexicano de los 70
Enero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
brenda bezares.jpg
Famosos
Acoso y muerte súbita reanimada; los secretos que Brenda Bezares podría revelar en "¿Apostarías por mí?”
Brenda entra por primera vez a un reality show, acompañada por su esposo Mayito, un experto en este tipo de porgramas
Enero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica vale (5).jpg
Telenovelas
20 años de “La fea más bella": ¿Por qué Angélica Vale terminó en el hospital días antes del final?
La actriz fue diagnositcada con una enfermedad derivada del ritmo de trabajo en el melodrama
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
wendy guevara (3).jpg
Famosos
Wendy Guevara paga el precio de un pasado de excesos y se resigna a su enfermedad crónica
La influencer también sopesa la posibilidad de cambiar sus implantes de seno
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
mmhoni vidente campeonato mundial.jpg
Famosos
Mhoni Vidente lanza alarmante predicción para dos ciudades durante el Mundial de Futbol: “Hay que cuidarnos”
La tarotista vaticina problemas para uno de los países sede
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores