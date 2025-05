¡Faisy está de luto! Así fue su emotiva despedida de un ser querido: ‘Corazón apachurrado’

El presentador y locutor que también lidera el proyecto “Faisy Nights” es una de las personalidades de la televisión mexicana más populares en la actualidad y es por ello que su pérdida no tardó en viralizarse y en acumular una avalancha de reacciones por parte de los internautas que le mandaron mensajes de aliento en este momento difícil.

¿ Qué le pasó a Faisy y por qué esta partida le resultó tan dolorosa en especial? Esto es todo lo que se sabe del fallecimiento que conmovió a los fans de “Me caigo de risa”.

¿A qué ser querido despidió Faisy en sus redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, red social en la que cuenta con casi 2 millones de seguidores, Faisy subió este martes 20 de mayo varias fotos para darle el último adiós a su gatito “Mayel” y presumir todos los momentos que pasaron juntos antes de que el animalito sucumbiera debido a una terrible enfermedad.

“Hoy los riñones de mi Mayel no aguantaron la batalla y se me adelantó.. y tengo el corazón y el estómago apachurrado… fue muy poquito tiempo el que estuvo conmigo y todo el tiempo lo intenté llenar de mucho amor (…) fue un gatito muy especial”, se lee en el desgarrador mensaje.

A decir de Faisy, su gatito pasó muy poco tiempo por él pero eso fue más que suficiente para que juntos pasaran momentos llenos de emotividad que, como él mismo reconoció, atesorará por siempre ya que el animalito supo darle mucho cariño en su corto tiempo de vida.

Como era de esperarse, la caja de comentarios pronto se llenó de mensajes llenos de amor y condolencias para Faisy en los que se destacaron algunas frases dejadas por figuras famosas como Tania Rincón, Mariazel, Cynthia Urias y Yurem:

“Afortunado de haber conocido lo especial que fue, descansa ya Mayel y vuela lo más alto”

“Ay no Faisy! Lo siento tanto, los abrazo fuerte!”

“Chale, te mando un abrazo”

“Lo siento amigo les mando abrazos y amor”

“Qué fortuna haber compartido un ratito su amor. Te abrazo, amigo”

¿Quién es Faisy y por qué se puso así?

Faisy, cuyo verdadero nombre es Omar Pérez Reyes, es un actor, locutor y conductor de televisión que actualmente trabaja en los programas “Me caigo de risa” y “Faisy Nights”.

Sobre este curioso apodo, Faisy le contó a Yordi Rosado que todo comenzó cuando iba en la secundaria y a un chofer de microbús le dio por llamarlos “fai” a él y a sus amigos; debido a que él era el más pequeño de todos, comenzaron a decirle “Faisirrito” y así se le quedó... ¡de hecho aceptó que tiene un verdadero conflicto con su nombre de pila!

“Tengo más cara de Faisy que de Omar (...) con mi nombre siempre tuve, no sé... sentía raro que mi nombre fuera tan chiquito. ¿Por qué no me pusieron Omar Alejandro, Omar Rodrigo...?”, expresó en aquella entrevista.