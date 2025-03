Faisy compartió un intrigante mensaje en medio de las polémicas declaraciones de Mariana Echeverría: ¿indirecta?

Mariana Echeverría y Faisy pasaron de ser un dúo dinámico de la pantalla, a convertirse en simples colegas. Todo como consecuencia de las diferencias que habrían marcado su historia, al grado de que hasta hoy día, estarían negado a volver a entablar contacto, mucho menos ahora que la conductora hizo una severa revelación de estas rencillas, a las que el comediante no habría sido indiferente.

La polémica publicación de Faisy que encendió las alarmas de su enemistad con Mariana Echeverría

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Faisy compartió un misterioso mensaje que causó furor entre sus miles de seguidores. “La gente feliz.. no tiene tiempo de ching*r”, se lee en este tuit que inevitablemente llamó la atención.

Esto debido a que coincidió con las confesiones que hizo Mariana Echeverría respecto a sus conflictos laborales con Faisy y profesionales, en donde admitió que sí tuvieron una pelea que fracturó todo. Si bien la fecha original de la interacción es abril de 2019, fue hasta hace unas horas que el presentador de “Me Caigo de Risa” decidió repostearlo, además de que se puede leer como un fijado, por lo que surgieron especulaciones de que podría tratarse de un dardo dirigido a su excompañera.

Faisy y Mariana Echeverría compartieron cuadro durante 10 años YouTube

¿Qué dijo Mariana Echeverría de Faisy?

Fue en una publicación hecha a través de su cuenta de Instagram, que Mariana Echeverría se sinceró acerca del conflicto que detonó su pelea con Faisy, quien fue su compañero por casi 10 años en proyectos como “Me Caigo de Risa”. Ahí, la conductora recordó que una de sus discusiones implicó un distanciamiento total, pues se conjugó con la dolorosa pérdida de uno de sus bebés.

“Yo había tenido muchos problemas en Faisy Nights porque no me trataron bien, me sentí un poco humillada. Tuvimos una discusión, Faisy y yo, sí, sí la tuvimos. Yo estaba embarazada, él me dijo que estaba hormonal, nos enojamos, lloré mucho. Tiempo después perdí al bebé y le echaron la culpa a él”, sentenció la exparticipante de “Me Caigo de Risa”.

Cabe recordar que hasta antes de estas fuertes revelaciones, ni Mariana, ni Omar Pérez Reyes, nombre real del comediante, habían hablado tan abiertamente del tema. Esto ya que en un inicio ambos prefirieron no dar mayores detalles sobre los problemas que terminaron con su relación profesional y de amistad. Salvo que únicamente los dos hicieron insinuaciones de que no les interesaba retomar la cercanía que llegó a unirlos en el pasado, al grado de que ni siquiera se pusieron en contacto cuando Mariana Echeverría anunció su segundo embarazo junto a Óscar Jiménez.