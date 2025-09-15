Facundo tras LCDLFM: “Es un golpe de humildad; pero la gente que insulta en redes está muy frustrada”

“ME QUEDO TRANQUILO DE NO TERMINAR APOSTANDO MI CARRERA POR ESTAR AHÍ DENTRO”

Facundo es, sin duda, uno de los conductores más carismáticos de México. Su irreverencia y sentido del humor lo han convertido en un icono de la televisión, desde sus primeras bromas en Incógnito hasta su participación en realities como Big Brother VIP y La isla.

Su capacidad para conectar con la audiencia lo distingue como un profesional que sabe cómo entretener sin perder su esencia, eso, sin duda, es un equilibrio que pocos logran en la pantalla chica. Su paso por La casa de los famosos México fue brutal, pues mostró su lado más humano, desde su sensibilidad, lo estratega que es y las siempre claras convicciones que tiene, sin dejar detrás su irreverencia.

En exclusiva Facundo habló con TVyNovelas para enfrentar polémicas sin anestesia.

Ya en la normalidad, ¿cómo vas recuperando tu espacio seguro?, ¿ha sido fácil?

Es horrible porque, además, te vas dando cuenta que muchas cosas que dijiste en una dirección se fueron hacia lo contrario, se toman como superdistintas a la intención con la que tú las dices; entonces, te vas dando cuenta que la realidad que se vivió acá afuera es bien distinta a la que uno vive allá adentro.

¿Aprendes algo? obviamente una persona como tú, tiene aprendida la industria...

Sin duda, para empezar, es como un golpe de humildad darte cuenta de que, aunque lleves 30 años en la televisión, pueden llegar unos morros que llevan tres, cuatro años, y ya cosecharon una cantidad de seguidores que se convierten en un ejército que a la hora de los trancazos, pues tú estás en pañales. Yo creo que a mí me sigue mucha gente, pero no creo que sea gente que se vuelvan como mi ejército. Entonces lo primero es el golpe de humildad de darte cuenta de que el mundo ahora se está moviendo distinto y como que yo voy perdiendo ese rollo.

¿Qué otras cosas notaste?

Otra cosa que también me doy cuenta, es que por más que haya gente que tenga muchos seguidores, eso no me va a quitar mi trabajo, porque todos esos seguidores o todas esas personas no saben conducir un programa. Allá adentro como que vi los que estábamos y dije: “Pues sí, habemos mucho famoso, pero nadie tiene el puesto que yo tengo”. Entonces me quedo tranquilo de no terminar apostando mi carrera por estar ahí dentro.

¿Te pasó eso de no saber si algo daba risa o se tomaba de otro modo?

Yo creo que nos pasó a todos dentro de esa casa, sobre todo, porque ahora siento que la casa se cuenta gran parte de la historia en redes sociales, por más que la gala tenga récords históricos de audiencia y más de 15 millones de personas estén viendo una gala, hay otros 500 millones que están viéndolo a través de redes sociales y la verdad que se cuenta por quien sube la historia puede estar alterada.

¿Por qué dices eso?

Yo he visto clips míos que parece que estoy hablando de Aarón cuando en realidad estoy hablando de otra gente, como que están editados de forma que la gente cree que yo le estoy tirando mierda a Aarón cuando yo ni siquiera estoy tirando mierda. Alguien lo edita y parece que yo estoy diciendo que Aarón lo único que hace en sus redes es bailes estúpidos y que gracias a sus bailes estúpidos yo me quedé sin trabajo.

¿Cómo tomó Delia los ataques?

La gente la verdad es que está muy frustrada y está como desahogando su frustración a través de insultos en redes sociales y yo creo que nuestro mundo se está yendo a la basura gracias a que hay mucho frustrado que le puede hablar al mundo entero a través de su celular. A mí me sorprendió no sólo que mi hija la defendiera, sino que también mi exesposa salió a defender a mi novia. Yo creo que eso habla bien de lo que he construido en mi vida, porque cuando tu ex habla bien de ti, creo que hiciste algo bueno en la vida.

Sí, a muchos nos sorprendió ver a tu ex...

Por el contrario, veo que a muchos de los que están ahí adentro, tuvieron exparejas que les subieron historias de destrucción y te das cuenta de que realmente no son personas tan buenas como dicen ser.

Dentro de la casa dijiste que querías ser papá, ¿cómo va eso?

De ser papá tampoco estoy tan seguro, o sea, estaba muy emocionado, ¿no?, o sea sí es algo que pienso que podría ser, pero de repente digo: “Ay, no sé”, yo siento que estoy muy ruco también, se me antoja, pero no sé si sea un acto muy irresponsable reproducirse a los 50 años.