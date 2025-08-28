Fabiola Campomanes reaparece en el hospital y toma drástica decisión: “Decido honrar mi cuerpo”

La actriz Fabiola Campomanes reapareció en sus redes sociales desde el hospital.

Esta tarde del 28 de agosto de 2025, Fabiola Campomanes compartió un proceso muy personal, pero que podría alertar a otras mujeres que presentan síntomas relacionados con la llamada enfermedad de los implantes.

Famosas como Verónica del Castillo han compartido sus historias sobre síntomas que parecen tener causas ajenas, pero están relacionadas con implantes mamarios y el rechazo del cuerpo a ellos.

“Llevo meses con un tema de inflamación, miles de cosas, y había escuchado de la enfermedad de los implantes (rechazo del cuerpo a los implantes)”, comentó Fabiola en un video en Instagram.

Acompañada por su hija, Fabiola reapareció contenta porque invirtió tiempo en su salud, y celebra que honra al cuerpo.

“Quiero empezar agradeciendo a todos los que me han escrito, que han estado pendientes de mí por Instagram y por WhatsApp. De verdad, gracias infinitas por tanto cariño”, compartió.

“Hoy quiero contarles lo que hice: me removí los implantes mamarios”.

“Como muchas mujeres, hace más de 20 años me hice esa cirugía y, desde entonces, solo conocía mi cuerpo con esa forma. Aunque hace 8 años empecé con problemas —contractura en uno, luego en el otro—, decidí tratarlos con terapias en lugar de quitármelos. La verdad es que me daba miedo: no sabía cómo iba a aceptar mi cuerpo al natural, cómo iba a verme con cicatrices, o qué pensarían los demás”.

Fabiola Campomanes pasó un largo periodo trabajando en TV Azteca Instagram @fabiolacampomanes

Fabiola se sinceró: “Pero con el tiempo mi cuerpo me habló más fuerte. Empecé a sufrir una inflamación general, manchas y otros síntomas que entendí podían estar relacionados con un rechazo a los implantes. Y ahí fue cuando lo decidí: era momento de removerlos”.

“Hoy ya no veo a mi cuerpo desde el miedo, sino desde la conciencia. El cuerpo es lo único que nos va a acompañar hasta el final. Y hoy decido honrarlo, aceptarlo, cuidarlo y, sobre todo, escucharlo”, compartió.

“Gracias al doctor Carlos Valle, que me dio toda la confianza, que me explicó paso a paso lo que sería la cirugía. Y gracias a Verónica del Castillo, que fue quien me llevó hasta él”.

“Esta es mi manera de ver las cosas hoy en día. Y aquí estoy, compartiéndolo con ustedes , desde la verdad, desde la gratitud y desde la libertad. Gracias @sofiacampomanes por no soltarme nunca Gracias”.