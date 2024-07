Una famosa youtuber reveló que Yuya le ayudó a pagar la escuela de su hijo cuando se quedó sin dinero

Para nadie es un secreto que Yuya es una de las personalidades de internet más queridas. Además, es recordada como pionera de las influencers de moda y belleza, pues hace más de 10 años debutó en las que entonces figuraban como las más importantes para creadores de contenido.

Durante este tiempo, Mariand Castrejón, nombre real de la empresaria, se ha distinguido por nunca involucrarse en controversias, además de la cálida personalidad que quienes la conocen, aseguran que tiene. Asimismo, se sabe que es una persona que disfruta ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, incluso prefiriendo que sus actos no se divulguen.

Tal como hizo con una youtuber que en el pasado atravesó una complicada situación económica, misma que habría sido resultado de la dinámica de violencia en la que vivía junto a su expareja. Esa vez, contó con el respaldo de varios conocidos que se acercaron a ella para ofrecerle ayuda, sin embargo, fue el gesto que Yuya tuvo con ella el que no pudo olvidar, pues estaba relacionado directamente con su hijo.

El significativo apoyo que Yuya le brindó a Eva de Metal

Mediante una publicación hecha a través de su cuenta de X (antes Twitter), la creadora conocida como Eva de Metal, reveló que justo en una temporada que la pasó mal por culpa de su expareja, Mariand la contactó para respaldarla.

“Jamás lo conté, pero el día que mi ex me quebró los negocios, me sacó todo el dinero y nos dejó sin nada a mí y a mi hijo, hubo alguien que se aceró a nosotros: Yuya. Gracias a ella, mi niño pudo seguir estudiando. Y eso siempre se lo voy a agradecer de corazón”, dijo la youtuber.

Pese a que no dio mayores detalles sobre qué fue exactamente lo que hizo por ella, sí dio a entender que se habría tratado de un tipo de apoyo económico pensado para que su hijo no tuviera que interrumpir sus estudios. Esto debido a que la persona con la que en ese entonces mantenía una relación, le restringía todo el dinero e ingresos que generaba, un comportamiento que se agravó cuando decidió separarse.

Yuya es conocida por su cálida personalidad y altruismo Instagram

Las muestras de cariño por el acto de Mariand

El post rápidamente se llenó de comentarios reconociendo el acto desinteresado de Yuya, sobre todo debido a que si Eva no lo mencionaba, nadie se hubiera enterado de qué fue lo que hizo para apoyar a una de sus colegas.

Y ya mi chamaco se graduó de la primaria 🥰🩷✨ y poco a poco nos levantamos. Pero si quería hacer público la hermosa persona que es Yuyita ✨ @yuyacst https://t.co/rAQS63VNlA pic.twitter.com/2vNYWpV4YP — ★ 🩷🦇EVADEMETAL777🦇🩷★ (@EvaDeMetal) July 5, 2024

“Ya mi chamaco se graduó de la primaria y poco a poco nos levantamos. Pero sí quería hacer público la hermosa persona que es Yuyita”, finalizó la influencer, quien en cada oportunidad reiteraba que quiso contarlo porque consideró importante que este tipo de acciones se conozcan.