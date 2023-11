Todos los detalles de la relación de Ana Araujo, ex de Pablo Lyle, con su novio Marco Lavin

Ana Araujo fue una figura importante en el desarrollo del caso Pablo Lyle

Desde hace unos meses, la fama de Ana Araujo ha aumentado debido a varios factores: desde el problema legal de Pablo Lyle en Estados Unidos hasta su reciente emprendimiento, “Skinny Bakery”, una marca de repostería que ha progresado poco a poco en Mazatlán, de donde es originaria ella.

Sin embargo, lo que más ha dado de qué hablar en redes sociales es el nuevo romance de Ana Araujo: Marco Lavin , y aunque el noviazgo le ha valido toda clase de ataques, no cabe duda de que la nueva pareja de la influencer se ha dedicado a darle ánimos, ser su fotógrafo personal e incluso defenderla de las críticas, por lo que se convirtió en un gran apoyo para ella.

ASÍ ES LA RELACIÓN DE ANA ARAUJO Y MARCO LAVIN

Como parte de un trabajo especial de TVyNovelas que puedes consultar completo en la edición impresa, un equipo de comunicadores de esta revista viajó hasta Mazatlán para conocer un poco más sobre cómo Ana Araujo y Marco Lavin viven su día a día.

Sin embargo, en la actualidad, Ana Araujo mantiene un perfil bajo y se dedica especialmente a sus hijos, por lo que sólo sale dos veces por semana con Marco Lavin. De hecho, es ella quien pasa a recogerlo a la barbería donde trabaja.

Y aunque el romance entre Marco Lavin y Ana Araujo se ha mantenido en el hermetismo, hace poco el estilista y fotógrafo le dedicó un tierno mensaje a través de Instagram que confirmó su romance: : “Ira, qué chulada. Sin tanto rodeo MA, felicidades, ‘baby’. Que la vida te siga llegando de puras cosas ching…, (y) por supuesto, que también me permita acompañarte en este camino”, escribió en la publicación.

MARCO LAVIN, UNA PERSONA DISCRETA

El equipo de TVyNovelas llegó hasta el local de Marco Lavin para averiguar un poco más sobre su relación con Ana Araujo; sin embargo, él evadió de manera amable las preguntas y optó por mantener la discreción.

De hecho, amigos cercanos al fotógrafo le revelaron a este medio que Marco y Ana todavía no viven juntos, aunque así lo desean. Si no han dado este importante paso es porque todavía no están totalmente listos para llevar su relación al siguiente nivel.