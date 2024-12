Este galán de telenovelas rompió el silencio y reveló si se casará este 2024: ¡no lo creerás!

Los planes de boda de un conocido galán de telenovelas quedaron al descubierto en pleno programa en vivo luego de que el conductor cometiera una indiscreción que sorprendió a todo el mundo.

Con los preparativos para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, muchas personas piensan que las bodas de los famosos quedaron en pausa hasta el 2025; sin embargo, todo parece apuntar a que diciembre terminará con un enlace que seguramente causará furor en el mundo del espectáculo.

¡La reacción del actor fue totalmente inesperada y esto hizo reír a todos, sobre todo porque su secreto mejor guardado quedó al descubierto ante miles de televidentes! Esta es la celebridad que podría llegar al altar antes de que se termine este 2024.

¿QUÉ ACTOR PODRÍA CASARSE EN DICIEMBRE DEL 2024?

Hablamos de Julián Gil , quien conquistó a los televidentes con su trabajo en producciones como “Médicos, línea de vida”, “Por amar sin ley”, “El Maleficio” y “Hasta el fin del mundo” y quien recientemente apareció en una entrevista para un popular programa de Telemundo.

“Un secreto que tienes bien guardado es tu boda a fin de mes y no has contado nada”

Durante su charla con el conductor Carlos Adyan en “En casa con Telemundo”, Julián Gil no pudo evitar el nerviosismo cuando escuchó al aire sus supuestos planes de boda con la periodista Valeria Marín.

“Un secreto que tienes bien guardado es tu boda a fin de mes y no has contado nada. Cuéntanos sobre esto, ¿cómo van los preparativos?”, le preguntó Adyan a Julián Gil .

Si bien Gil intentó mantener la compostura, al final negó todo de una forma muy curiosa; esta reacción ocasionó que Adyan le dijera de plano que “no se hiciera el loco”.

“Pues no sabía que me voy a casar a fin de mes (…) me estoy enterando”, fue la respuesta de Julián Gil.

¿QUÉ SE SABE DE LA RELACIÓN DE JULIÁN GIL Y VALERIA MARÍN?