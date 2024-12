Chisme no Like se desmorona: Javier Ceriani confirma ruptura y promete contar la verdad

Después de días de especulaciones y versiones que apuntaban a lo peor, finalmente es oficial la implosión de Chisme no Like, luego de que Javier Ceriani y Elisa Beristain no habían transmitido en vivo desde el 21 de noviembre.

El final del polémico canal de YouTube tal y como lo conocíamos ya se hizo oficial, tras un comunicado lanzado por Javier Ceriani.

Si bien no es explícito sobre si fue despedido o renunció a Chisme no Like, sí dejó claro que su prioridad será su propio canal de YouTube, tras renacer como un águila.

“Mi amor por la verdad, la justicia y el entretenimiento son el motor que me impulsa a dejar esta montaña. Con valentía y profundo amor por ustedes, mi público, que han sido mi viento bajo las alas durante seis años inolvidables, les grito con la emoción de una BOMBA: ¡Gracias!”.

Ceriani asegura que su nueva cima es su propio canal de YouTube, y en Instagram anotó: “Muy pronto la verdad”.

“Vuelvo más Ceriani que nunca y que caiga... quien tenga que caer”, amenazó el argentino.

¿Qué había dicho Elisa?

¿Hubo pleito entre Javier Ceriani y Elisa Beristain? Instagram

El comunicado confirma que Elisa Beristain se quedó sin su “güero discotequero”, aunque ninguno ha revelado los motivos del abrupto final.

Sin embargo, el canal de Chisme no Like sigue publicando videos, y Elisa le compartió a Ana María Alvarado una escueta explicación: “Estamos en un reajuste y pronto les daremos a conocer algunas novedades”.

Todavía no hay información oficial, pero pareciera que Elisa se quedará en Chisme no Like, mientras Javier abre sus alas.