Este es el pasado mexicano de Selena Gomez

Selena Gomez hablaba español cuando era niña.
Pero cuando sus padres se separaron, se fue a vivir con su madre y entonces el inglés fue el único idioma que cultivó.
La mamá de Selena es la actriz estadounidense Mandy Teefey, quien ha hecho su carrera sobre todo en teatro y en cine, donde también se ha desarrollado como productora y empresaria.
El Gomez de Selena proviene obviamente de su padre, un méxico-americano que llegó a Estados Unidos cuando era un niño.
La ascendencia mexicana siempre ha sido defendida por Selena, quien, hay que recordar, se llama así en honor a la Reina del Tex Mex, Selena Quintanilla.
Los abuelos por la línea paterna de la actriz y cantante eran de Jalisco, luego emigraron a Monterrey y finalmente cruzaron la frontera hacia Texas, donde criaron a su hijo Ricardo Joel Gómez.
¿Cómo era la relación de Selena Gómez con su papá?
El papá de Selena comenzó a trabajar de cerca en el ambiente de los medios de comunicación y la representación artística y así fue como conoció a Mandy, con quien tuvo una relación vertiginosa y apasionada.
Mandy todavía era menor de edad cuando tuvo a Selena y la pareja en realidad duró muy poco tiempo junta y feliz.
A pesar de que separó de Mandy, Ricardo siempre estuvo cerca dela crianza de Selena.
“Me decía mi flaquita... y cuando se enojaba conmigo me decía: ´flaca, flaca, ve para acá´. Eso me daba tanto miedo”, recuerda la cantante.
Esa liga que mantuvo con su padre se ha convertido ahora en una ocupación de Selena, quien es una activista a favor de los derechos de los migrantes en Estados Unidos, a pesar de que sus opiniones y acciones no siempre son bien recibidas.