Suscríbete
Famosos

Este es el pasado mexicano de Selena Gomez

La cantante y actriz, que se casó este fin de semana, es orgullosa de sus raíces

September 29, 2025 • 
Alejandro Flores
selena gomez (2).jpg

Selena, cuando era niña, y su papá

Instagram

Selena Gomez hablaba español cuando era niña.

Pero cuando sus padres se separaron, se fue a vivir con su madre y entonces el inglés fue el único idioma que cultivó.
La mamá de Selena es la actriz estadounidense Mandy Teefey, quien ha hecho su carrera sobre todo en teatro y en cine, donde también se ha desarrollado como productora y empresaria.
El Gomez de Selena proviene obviamente de su padre, un méxico-americano que llegó a Estados Unidos cuando era un niño.
La ascendencia mexicana siempre ha sido defendida por Selena, quien, hay que recordar, se llama así en honor a la Reina del Tex Mex, Selena Quintanilla.

Selenagomezpapa.png

Su papá incluso fue su mánager un tiempo

Instagram

Los abuelos por la línea paterna de la actriz y cantante eran de Jalisco, luego emigraron a Monterrey y finalmente cruzaron la frontera hacia Texas, donde criaron a su hijo Ricardo Joel Gómez.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
aldo-mar-ticket-.jpg
Famosos
El momento exacto donde Aldo De Nigris le dice a Mar Contreras qué CAJA elegir para ser finalista
Se repite la historia...
September 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
La Casa le hace la gatada a Abelito por culpa de Guana: “Quedé como un tonto”
September 19, 2025
Famosos
Galilea Montijo confirma primer FINALISTA de La Casa de los Famosos México 3
September 22, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

¿Cómo era la relación de Selena Gómez con su papá?

El papá de Selena comenzó a trabajar de cerca en el ambiente de los medios de comunicación y la representación artística y así fue como conoció a Mandy, con quien tuvo una relación vertiginosa y apasionada.
Mandy todavía era menor de edad cuando tuvo a Selena y la pareja en realidad duró muy poco tiempo junta y feliz.

@selgmicasita

"flaca, ven para acá!" JSJSJAK amo #kvsmg #fypシ #selenagomez

♬ sonido original - 𝑺𝑮

A pesar de que separó de Mandy, Ricardo siempre estuvo cerca dela crianza de Selena.

“Me decía mi flaquita... y cuando se enojaba conmigo me decía: ´flaca, flaca, ve para acá´. Eso me daba tanto miedo”, recuerda la cantante.

Esa liga que mantuvo con su padre se ha convertido ahora en una ocupación de Selena, quien es una activista a favor de los derechos de los migrantes en Estados Unidos, a pesar de que sus opiniones y acciones no siempre son bien recibidas.

Selena Gomez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
dalilah-alexis---.jpg
Famosos
Último Posicionamiento de La Casa de los Famosos México 3: Dalilah vs. Alexis
September 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
escorpion dorado la casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Escorpión Dorado entra a LCDF y enfrente de todos dice quiénes son los villanos
September 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
cinthia aparicio alexis ayala (1).jpg
Famosos
Cinthia Aparicio no se queda callada en medio de acusaciones contra su marido Alexis Ayala
September 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
yadhira-carrillo-caras.jpg
Famosos
Yadhira Carrillo revela la enseñanza que le dejó lo vivido con Juan Collado: “La felicidad está dentro de ti”
September 28, 2025
 · 
TVyNovelas
escorpion dorado la casa de los famosos.jpg
El Escorpión Dorado trollea a Alexis Ayala con su propia frase: “a mí me pagan por esto”
El influencer entró a La Casa de los Famosos y fue Alexis Ayala el blanco de sus chistes más ácidos
September 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
ricardo-ofarrill--.jpg
Famosos
Ricardo O’Farrill en ‘Corto circuito': Así se despide de las adicciones y clínicas de rehabilitación
El standupero deja atrás un capítulo oscuro de su vida y los fondos que tocó.
September 28, 2025
 · 
Nayib Canaán
yadhira carrillo.jpg
Telenovelas
Así lucía Yadhira Carrillo en la primera telenovela que protagonizó
Hace 23 años Yadhira tuvo su primer personaje protagónico en telenovelas; y fue muy complejo
September 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
b king (1).jpg
Famosos
Los pasos de B King en México, días antes de que lo hallaron muerto
La cantante colombiano llegó a México con la ilusión de relanzar su carrera luego de varios problemas personales
September 27, 2025
 · 
Alejandro Flores