Esta querida actriz se enteró de su autismo en pleno rodaje gracias a... ¡un impermeable! Los detalles

La intérprete se sinceró en una entrevista reciente y aceptó que, aunque desde niña ella notó que algo era diferente en ella ya que siempre tuvo dificultades para socializar, fue hasta años después que recibió una respuesta que ahora le da mucha certeza y tranquilidad para el futuro.

El rechazo de Bella Ramsey a cierto tipo de ropa y su tendencia a mantenerse alejada de las multitudes fueron determinantes para que un miembro del equipo de “ The last of us ” le recomendara acudir con un especialista: esta es su impactante historia que se viralizó en redes sociales en las últimas horas.

¿CÓMO SUPO BELLA RAMSEY QUE TENÍA AUTISMO?

De acuerdo con lo que Bella Ramsey declaró para la revista Vogue Reino Unido, en un principio ella se resistía a hablar de su neurodivergencia precisamente por sus dificultades para comunicarse, pero ahora se mostró dispuesta a confirmar su diagnóstico de autismo.

“Por alguna razón siempre me resistí, sentía que no quería decirlo, pero me diagnosticaron autismo mientras rodaba la primera temporada de ‘The last of us’ ”, declaró Ramsey.

A decir de la actriz, uno de los trabajadores de “The last of us” convive con una persona autista y eso hizo que detectara con más facilidad las señales de su trastorno: por ejemplo, ella no soportaba los impermeables pesados durante las grabaciones.

“Tuvimos un viaje que terminó en una evaluación psiquiátrica y un diagnóstico (...) él notó que no soportaba los pesados impermeables y chamarras para filmar en la naturaleza (...) siempre observo y aprendo de la gente, debo aprender de forma más manual a socializar e interactuar con quienes me rodean”, reconoció Bella Ramsey durante la charla.

Esta impactante revelación significó todo un bombazo para los fans de “The last of us”, quienes le expresaron todo su apoyo a Bella Ramsey y destacaron su valor para que revelara su autismo públicamente por primera vez ya que esto podría ayudar a que personas con neurodivergencias busquen apoyo profesional.

¿QUÉ ES EL AUTISMO, EL TRASTORNO DE BELLA RAMSEY?

De acuerdo con el portal oficial de la Clínica Mayo, el trastorno del espectro autista “es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación”.

El trastorno del espectro autista se manifiesta desde los primeros años de la infancia y, si no se trata a tiempo, la persona puede tener dificultades para desenvolverse en situaciones sociales e incluso laborales. Algunas señales del autismo son:

Rechazo al contacto visual

Dificultad para hablar

Introversión

Gusto por la rutina

Nulas o muy pocas expresiones faciales

No mantienen o inician una conversación

El trastorno del espectro autista no tiene una cura como tal, pero sí existen terapias psicológicas que pueden ayudar a la persona a mejorar sus interacciones sociales y a perfeccionar la comunicación de sus sentimientos.