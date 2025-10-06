Esta obra presentarán Cinthia Aparicio y Alexis Ayala en una plaza comercial tras su paso en LCDF

El Mister no tendrá mucho tiempo para descansar.

Tras haber recuperado al Alexis Ayala que había se había perdido por la falta de oportunidades, el actor ya tiene lista la primera gira con una obra de teatro, en la cual aprovecha la relación que tiene con su actual pareja, Cinthia Aparicio.

Los actores llevan tres años juntos y están casados desde 2023.

En el serial de entrevistas “I Sugar”, Alexis y Cinthia hablan con franqueza y honestidad sobre la manera en que han construido su relación.

Se nota la química que existe entre ellos pero también muy honestos respecto a lo que los hace diferentes.

“Hay veces que eres insoportable, Mister”, le dice Cinthia cuando recuerdan la manera en que se conocieron.

Discuten, por ejemplo, sobre la manera en que Alexis se acercó a ella: “Te dije; si vamos a cenar tienes que tengo 56 años, que tengo dos hijas y que estoy en proceso de divorcio”.

En ese momento Cinthia lo interrumpe para negar una parte de su dicho: “No me dijiste que te estabas divorciando”.

“Sí te dije”, insiste Alexis pero Cinthiua mueve la cabeza para negarlo.

La gira de Alexis y Cinthia

Esa compenetración la usará la pareja para el montaje de una obra de teatro que reestrenarán a fines de octubre con una gira por el estado de México.

La obra se llama “Las mujeres son de Venus... los hombres ni madres”, una comedia en tono de farsa que habla sobre las diferencias de carácter, comportamiento y pensamiento que hay entre los hombres y las mujeres.

"¿Cómo entender la forma de pensar de las mujeres? Esta comedia nos lleva a entender la lógica femenina por medio de diferentes situaciones en las que nos identificaremos plenamente. ¡Ven a morirte de risa!”, se lee en la sinopsis oficial de esta obra cuya primera fecha es el 25 de octubre en el foro de la Plaza Comercial Zentralia, en Coacalo.

Después, la gira sigue en Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla.

