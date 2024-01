Esta es la reacción de Humberto Zurita cuando escucha el nombre de Luis Miguel

Stephanie Salas y Humberto Zurita disfrutan al máximo su noviazgo.

Luego de haber realizado unas románticas vacaciones navideñas en Chile, Argentina y recibido el 2024 en Uruguay, la pareja llegó a la CDMX y fueron abordados por medios de comunicación.

Ante la pregunta de los reporteros a Stephanie Salas respecto a que supuestamente Michelle Salas recibió el 2023 con su papá, Luis Miguel, la cantante respondió: “No sé, vengo de la Patagonia, literal, no sé ni qué está pasando por aquí... No sé, pregúntenle a ella (Michelle Salas); parir no quiere decir que uno va a estar hablando de todos los asuntos de los hijos”.

Cuando los reporteros la cuestionaron sobre el cambio paternal positivo que ha mostrado en los últimos meses ‘El Sol’ con su hija, Stephanie contestó: “No me preguntes eso y menos delante de mi señor (risas)”, mientras Humberto Zurita no dejaba de promocionar su obra de teatro ‘Papito Querido’ para que ya no le preguntarán más a su novia sobre Micky, por lo que los representantes de los medios de comunicación no dejaron pasar la oportunidad para preguntarle al primer actor: ¿Te pones celoso, Humberto?, a lo que Zurita contestó: “Uy sí, me pongo bien celoso”.

