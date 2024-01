Julio César Chávez Jr. llama basura a su papá: Me quiere matar, que lo metan a la cárcel: VIDEOS

Julio César Chávez Carrasco ha acusado públicamente a su padre, Julio César Chávez González, de “querer matarlo y de haberlo secuestrado”.

En noviembre pasado, Julio César Chávez Jr., de 37 años, desmintió que haya sido internado en un hospital psiquiátrico en Estados Unidos y que pronto estaría listo para volver a subirse al ring.

Sin embargo, ‘El Jr’. vuelve a estar en el ojo del huracán, ahora por haber ofendido a más no poder a su papá, Julio César Chávez, de 61 años, a través de un video.

“Hay gente a la que se les mueren los hijos o están en la cárcel y los van a ver. Eso (su padre) es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura. Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz. Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, sabes lo que es eso, sin ver a mis hijos, no me voy a dejar de mi papá ni de nadie”.

“Me quieren matar, mi papá me está matando, me quiere mandar gente para envenenarme. Por eso no quiere que llegue a la Corte porque los van a meter al ‘bote’ a todos. A ching.. a su madre todos, que paguen ellos, que los metan a la cárcel para que sepan lo que se siente”.

“Mi papá la humilló, la golpeó, hizo pedazos a mi mamá, está traumada, ya no puede hacer nada. Quedó dañada para toda la vida por ese gü.. que me está dañando a mí, pinc.. ‘abusón’ que dice que me quiere ayudar a mí. Que mejor ayude a su mujer y a su hija... Si es hoy, mañana o en un año se van ir al ‘bote’ todos, van a pagar”, expresó el hijo de la ‘leyenda del box mexicano’.

¿Qué le respondió Julio César Chávez a su hijo?

El ‘César del boxeo’ publicó un video contestándole a su hijo, que todo parece indicar sigue luchando contra sus adicciones, y también le respondió a sus seguidores los motivos por los cuales no lo ayuda.

“Les deseó un buen año. La verdad estoy muy triste por la situación de mi hijo, Julio, las cosas han empeorado mucho, ha sido muy difícil para mí porque las leyes de Estados Unidos son otras, a parte me tiene restringido, él dice que ya no soy su papá (risas). Me da mucha tristeza, mucho sentimiento ver a mi hijo... Respeto a mi hijo, Julio, la verdad todas las cosas que ha dicho, que sigue ofendiendo a su esposa, a mí, todas las pendej... que dice. Las leyes de Estados Unidos son muy diferentes, y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro”.

“Lo único que le quiero decir es que les deseo un Feliz Año Nuevo para todos, y decirle a mi hijo Julio que lo quiero mucho, ojalá, Dios quiera que te caiga un rayito de luz y deje de hablar tantas pendej... por favor”.

