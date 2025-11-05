Suscríbete
Esta es la canción que escribió Juan Gabriel que le dio fama y fortuna a José José

Tras el estreno del documental ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’ se han desvelado diversos detalles desconocidos como su trabajo con otras estrellas.

November 05, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Juan-Gabriel-José-José.jpg

Juan Gabriel y José José

Youtube

Tras el estreno del documental ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’, han quedado al descubierto detalles muy íntimos de la vida del cantante y que el mundo entero se ha percatado de la estrella en la que se fue convirtiendo.

Alberto Aguilera Valadez ha encantado a generaciones cantando sus propias letras, pero también esas melodías las llegó a escribir para que otros intérpretes les imprimieran su sello, tal es el caso de temas que se han escuchado en voz de Daniela Romo, Rocío Dúrcal o José José.

Algunos temas del icónico ‘Divo de Juárez’ han trascendido y muchos no pensarían que salieron de su inspiración tras ubicar a cierta estrella con su melodía.

@amigos_de_josejose

Aparecen unos segundos un vídeo del Príncipe que no conocíamos, esto dentro del documental de #JuanGabriel que se estrenó recientemente en Netflix. Cuánto material andará oculto aún? #JoséJosé #club #video #inedito

♬ sonido original - Amigos de José José

Por ejemplo, en 1978, José José atravesaba momentos muy difíciles, pues había terminado su matrimonio con Natalia ’Kiky’ Herrera Calles y ya lidiaba con problemas de alcoholismo. Por eso, en ese mismo año, Juan Gabriel, ya amigo y colaborador, le entregó la letra manuscrita de ‘Lo Pasado, pasado’ en una reunión íntima. La canción hablaba de dejar atrás el dolor y mirar hacia adelante, justo lo que José José necesitaba.

Esta melodía marcó la carrera de José José, se convirtió en el tema central de su disco y se convirtió en una de sus canciones más emblemáticas.

Lo que empezó como un regalo íntimo entre amigos, se transformó en un himno eterno de la música romántica.

La buena comunicación y relación entre los cantantes hizo que no fuera la primera vez que hicieran cosas juntos, pues en 2001, ‘El Divo de Juárez’ dirigió y produjo el álbum ‘Tenampa’ de José José.

@el_divo_eterno

José José, Juan Gabriel e Isela Vega en el estudio de grabación de JG en Las Vegas, EE.UU., 29 de mayo del 2001 (VIDEO COMPLETO EN YOUTUBE” 🎤👑🕊️ #juangabriel #eldivodejuarez #hastaqueteconoci #foryou #fyp #fypシ #parati #juangabrielenbellasartes #mexico #josejose #josejoseoficial #elprincipedelacancion #yanopiensoenti #tenampa #iselavega #aniversarioluctuoso

♬ sonido original - El Divo Eterno

En el disco se incluyó un dueto de la canción ‘Cómo hacer para olvidarla’, misma que tiene un video oficial.

En vida, ambas estrellas se manifestaron profundo respeto y aseguraron que trabajar juntos fue uno de los grandes privilegios que pudieron presumir, ya que además de sostener una gran amistad, también se convirtieron en cómplices dentro del estudio de grabación.

José José describió a Juan Gabriel como un genio y un excepcional ser humano, mientras que ‘El Divo de Juárez’ expresó su admiración por la ética de trabajo del ‘Príncipe de la Canción’.

Juan Gabriel José José
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
