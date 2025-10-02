Es de Noche el sexto finalista de La Casa de los Famosos: Así salió por la puerta grande

La semana final de La Casa de los Famosos tuvo una última gala de miércoles en la que uno de los habitantes salió por la Puerta Grande.

Luego de dos meses y medio de encierro, finalmente han quedado solamente cinco habitantes que se disputarán los 4 millones de pesos de premio para el habitante que elija el público como ganador.

La noche comenzó con una llamada sorpresiva de la cantante española Natalia Jiménez, que aprovechó el enlace para resaltar las cualidades de cada uno de los habitantes, demostrando que conoce bien lo que han hecho dentro de la Casa.

Las votaciones se pusieron en pausa hacia las 11 de la noche de este 1 de octubre para dar paso al anuncio del habitante que salió por la Puerta Grande.

A diferencia de los eliminados, que salen por una parte conectada al carrusel de nominados en la parte trasera del jardín, el sexto lugar abandonó la casa por la misma puerta por la que entró.

¿Quién es el sexto lugar de La Casa de los Famosos?

Galilea Montijo mencionó a cada uno de los semifinalistas, empezando por los que se quedaron en La Casa de los Famosos.

De modo que el último en ser mencionado fue el sexto lugar y tuvo que salir por la Puerta Grande. Todos fueron convocados al jardín y ahí comenzó la enumeración.

Gali los mencionó así:

Mar Contreras - Finalista

Shiky - Finalista

Abelito - Finalista

Aldo de Nigris - Finalista

Dalílah Polanco - Finallista

El sexto eliminado fue Alexis Ayala

Las cartas que hicieron llorar a los famosos

Antes de dar a conocer al sexto lugar, los habitantes tuvieron dos sorpresas. La primera de ellas fue un buzón con cartas escritos por un ser querido para cada uno de los habitantes.

En el caso de Aldo, fue su papá el que escribió unas líneas en las que le decía que estaba orgulloso de cómo ha jugado. Aldo, desde el primero momento, se soltó a llorar.

La carta para Alexis Ayala la escribió su hija Roberta, la menor.

“Eres mi mayor ejemplo, mientras tu sepas quién eres no tienes que demostrarle nada a nadie”

Para Abelito, la carta fue de parte de su novia, Aranza.

“Te amo por tu esfuerzo constante, tu bondad, tu inteligencia, tu sentido del humor y tu fuerza todo de ti me inspira”.

Andrea, una de sus mejores amigas, le escribió a Dalílah Polanco

“Gracias por se como una mamá conmigo desde hace 14 años que llegué aquí”.

Elizabeth Contreras le escribió a su hermana Mar para contarle que toda su familia la apoya y siguen sus pasos en LCDFM.