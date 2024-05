Ernesto Laguardia se molestó con un reportero por una simple palabra y lo tundieron en redes: ‘Chango payaso’

La explosiva reacción que Ernesto Laguardia tuvo durante un encuentro con medios de comunicación no pasó desapercibida para nadie: el momento, como era de esperarse, pronto se viralizó en redes sociales y generó una ola de críticas en contra del actor.

¿Qué fue lo que tanto molestó a Ernesto Laguardia ? Fue una simple palabra la que desencadenó la molestia del actor, quien siguió contestando a las preguntas de los reporteros luego de que aclarara algo muy importante: no le gusta que un desconocido le diga “amigo”.

“NO ME LLAMO AMIGO": EL VIDEO VIRAL DE LA INESPERADA REACCIÓN DE ERNESTO LAGUARDIA

Fue en un encuentro reciente con medios de comunicación que a Ernesto Laguardia “le salió lo bravo” con un reportero que, en vez de llamarlo por su nombre, le dijo “amigo”, un pequeño detalle que hizo que el comunicador viviera un bochornoso momento enfrente de sus compañeros.

“Estás fuera de época, ¿no? Y no me llamo ‘amigo’, me llamo Ernesto Laguardia”

A Ernesto Laguardia no le agradó para nada esta confianza y, de manera contundente, puso una barrera entre él y el reportero que dejó en claro la molestia que llegó a sentir por el tratamiento: “Estás fuera de época, ¿no? Y no me llamo ‘amigo’, me llamo Ernesto Laguardia”, expresó el famoso de manera lapidaria.

Luego de esta explosión, todo continuó con calma durante la entrevista, y aunque Ernesto Laguardia se mostró accesible al responder a las preguntas sobre sus planes a nivel tanto profesional como personal, en redes sociales los internautas fueron inclementes con el actor, a quien le dedicaron fuertes críticas.

“Amargado” y “payaso” fueron algunos de los adjetivos que Ernesto Laguardia se ganó por parte de los internautas, quienes incluso fueron más allá y dijeron, terminantes, que nadie se acordaba de él: "¡Después de viejo, payaso! Tu época ya pasó, Ernesto”, escribió un molesto usuario de TikTok.