¡Qué talento! Un músico sorprendió a Eduin Caz con su habilidad para tocar en las alturas: VIDEO

La gira La última peda tour 2024 resultó especialmente agotadora para Eduin Caz, quien ha visitado varias ciudades de Estados Unidos con conciertos que han significado todo un éxito para él; es por ello que el músico decidió tomarse un descanso en su natal Mazatlán.

No es extraño que las bandas inunden con su contagioso ritmo las playas de Mazatlán, y Eduin se mostró tan orgulloso de esta curiosa tradición que aunque molesta a los extranjeros a los mexicanos les encanta, que no dudó en demostrar el talento de un joven trompetista con una ocurrencia que no tardó en viralizarse.

EDUIN CAZ “MANDÓ A VOLAR” A UN TROMPETISTA Y SE QUEDÓ CON LA BOCA ABIERTA: EL VIDEO VIRAL

Al calor de la fiesta que organizó con algunos de sus amigos en las playas de Mazatlán, a Eduin Caz se le ocurrió una idea muy osada para demostrar hasta dónde puede llegar el talento local: le pidió a un trompetista que se colgara de un parachute y tocara.

El joven músico no sólo aceptó el reto, sino que se encargó de interpretar una de las melodías más complicadas para los instrumentos de viento: El niño perdido. En el video que no tardó en circular en redes sociales se ve que el trompetista cumplió a la perfección el desafío y, de hecho, las notas de esta melodía se escucharon a lo largo de la playa ante la asombrada mirada de los presentes.

@eduincaz5 Asi suena la banda en mazatlan 😜 Ya saben como soy plebada 🤓🔥⚡️ ♬ sonido original - Eduin Caz