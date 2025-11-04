Ernesto Chavana es hospitalizado de emergencia y envía alarmante mensaje: “Espero verlos pronto nuevamente”

“Un líquido que se fue acumulando con el paso de los días y tuvieron que intervenirme”.

El famoso conductor regio Ernesto Chavana encendió las alarmas después de que se diera a conocer que fue hospitalizado de emergencia e incluso tuvo que ser operado.

El presentador mexicano, de 57 años, quien es una figura emblemática en el norte del país y uno de los personajes más reconocidos de Multimedios, informó sobre su estado de salud y la razón de su ausencia del programa que conduce todas las noches desde hace más de 20 años.

A través de un comunicado se informó que el presentador de ‘Es Show’ permanecerá algunos días fuera de su programa de televisión.

“A mi querido público: quiero informarles que me encuentro hospitalizado y estaré guardando reposo algunos días. Afortunadamente, dentro de todo estoy bien y en buenas manos. Agradezco su cariño, mensajes y buena vibra. Espero verlos pronto nuevamente”, escribió el conductor.

La intervención fue necesaria después de que se le detectara un bulto en la cadera, del lado izquierdo que estaba acumulando líquido. El también cronista de futbol compartió detalles de su procedimiento, mencionado que llegó al hospital Muguerza en la madrugada de ese día, donde le realizaron estudio y permaneció bajo supervisión médica.

“Me apareció en mi cadera, en un costado, un bulto de una sustancia, un líquido que se fue acumulando con el paso de los días y tuvieron que intervenirme. Hicieron los estudios, todo en orden, estoy aquí recuperándome. Estaré en los próximos tres días con un aparato que está succionando todo lo que se puede drenar de mi cadera. Todo está bien”, declaró Ernesto Chavana al medio digital Posta.

Asimismo, indicó que en los próximos días deberá usar un dispositivo de succión para drenar la zona afectada mientras continúa con su recuperación. Hasta el momento no se han dado a conocer complicaciones mayores, y el conductor espera recibir su alta entre el miércoles y jueves de esta semana, a pesar de que su situación coincide con su cumpleaños.

Chavana señaló que conforme avance su recuperación dará actualizaciones sobre su estado de salud. Además, expresó su esperanza de que el proceso sea rápido y confirmó que sus compromisos programados fuera de Monterrey siguen en pie.

¿Quién es Ernesto Chavana?

Es un reconocido presentador de televisión, showman, cronista deportivo y productor mexicano con una extensa trayectoria, principalmente en la cadena Multimedios Televisión.

