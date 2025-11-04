Suscríbete
Famosos

Ernesto Chavana es hospitalizado de emergencia y envía alarmante mensaje: “Espero verlos pronto nuevamente”

El conductor de Multimedios tuvo que someterse a una cirugía tras encontrase algo anormal.

November 04, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Ernesto-Chavana.jpg

El conductor de televisión sorprendió a sus seguidores al anunciar que fue hospitalizado de emergencia.

Instagram

“Un líquido que se fue acumulando con el paso de los días y tuvieron que intervenirme”.

El famoso conductor regio Ernesto Chavana encendió las alarmas después de que se diera a conocer que fue hospitalizado de emergencia e incluso tuvo que ser operado.

El presentador mexicano, de 57 años, quien es una figura emblemática en el norte del país y uno de los personajes más reconocidos de Multimedios, informó sobre su estado de salud y la razón de su ausencia del programa que conduce todas las noches desde hace más de 20 años.

A través de un comunicado se informó que el presentador de ‘Es Show’ permanecerá algunos días fuera de su programa de televisión.

“A mi querido público: quiero informarles que me encuentro hospitalizado y estaré guardando reposo algunos días. Afortunadamente, dentro de todo estoy bien y en buenas manos. Agradezco su cariño, mensajes y buena vibra. Espero verlos pronto nuevamente”, escribió el conductor.

La intervención fue necesaria después de que se le detectara un bulto en la cadera, del lado izquierdo que estaba acumulando líquido. El también cronista de futbol compartió detalles de su procedimiento, mencionado que llegó al hospital Muguerza en la madrugada de ese día, donde le realizaron estudio y permaneció bajo supervisión médica.

“Me apareció en mi cadera, en un costado, un bulto de una sustancia, un líquido que se fue acumulando con el paso de los días y tuvieron que intervenirme. Hicieron los estudios, todo en orden, estoy aquí recuperándome. Estaré en los próximos tres días con un aparato que está succionando todo lo que se puede drenar de mi cadera. Todo está bien”, declaró Ernesto Chavana al medio digital Posta.

Asimismo, indicó que en los próximos días deberá usar un dispositivo de succión para drenar la zona afectada mientras continúa con su recuperación. Hasta el momento no se han dado a conocer complicaciones mayores, y el conductor espera recibir su alta entre el miércoles y jueves de esta semana, a pesar de que su situación coincide con su cumpleaños.

Chavana señaló que conforme avance su recuperación dará actualizaciones sobre su estado de salud. Además, expresó su esperanza de que el proceso sea rápido y confirmó que sus compromisos programados fuera de Monterrey siguen en pie.

¿Quién es Ernesto Chavana?

Es un reconocido presentador de televisión, showman, cronista deportivo y productor mexicano con una extensa trayectoria, principalmente en la cadena Multimedios Televisión.

Ernesto Chavana
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
lucia-mendez-pedro-torres--.jpg
Famosos
Lucía Méndez estrena ‘Cómplices’ y habla de la salud de Pedro Torres, padre de su hijo
November 04, 2025
 · 
Grisel Vaca
Ana-Bárbara-sobrina.jpg
Famosos
Sobrina de Ana Bárbara muere a los 16 días de nacida: “Danos consuelo y esperanza para seguir adelante”
November 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Rocío-Sánchez-Azuara.jpg
Famosos
Rocío Sánchez Azuara explica cómo le robaron su bolsa en una exclusiva tienda de Polanco
November 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Alejandra-Guzmán.jpg
Famosos
Alejandra Guzmán muestra impactantes imágenes de su columna tras cirugía de emergencia
November 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
shakibecca--.jpg
Famosos
Seguridad de Shakira le hacen la gatada a Shakibecca y la bloquean en pleno show | VIDEOS
Le impidieron cualquier contacto con la colombiana.
November 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
sandra-itzel-granja--.jpg
Famosos
Sandra Itzel arremete contra los críticos de “La Granja VIP": “Eso no se hace”
La segunda eliminada del reality show no quedó nada contenta.
November 03, 2025
 · 
Nayib Canaán
omar-chaparro---.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?’ 2025 lidera audiencia dominical por cuarta ocasión
Jesús Ochoa fue descubierto este fin de semana...
November 03, 2025
 · 
TVyNovelas
Espinoza-Paz.jpg
Famosos
Espinoza Paz revela cuál es la canción que escribió para una mujer casada ¡y que fue el amor de su vida!
El cantante reveló la historia en una de sus presentaciones en vivo.
November 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez