Erika Buenfil se desnuda ante la cámara por primera vez en su carrera: "¡Esta soy yo!”

Así presume su belleza a sus 61 años.

October 02, 2025 • 
MrPepe Rivero
Erika Buenfil

A punto de cumplir 62 años, Erika Buenfil una vez más demuestra que es una mujer decidida a tomar sus propias decisiones y, de paso, presumir su belleza.

Y es que por primera vez en su carrera, la reina de TikTok decidió quitarse la ropa ante la cámara de Uriel Santana, quien la invito para ser parte de su obra ‘Las formas del alma’.

La actriz que vimos crecer en la pantalla, desde ‘Amor en silencio’, ‘Marisol’, ‘Tres mujeres, y ‘Amores Verdaderos’, presenta su belleza tal cual es en la actualidad.

“Me sentí arropada, no pensé, porque si pienso no lo hago. Pero dije ¡va! No me dejó ponerme nada, me dejó las pulseras y las pestañas postizas”, dijo a Televisa Espectáculos.

“Fue atreverme, a ver qué dice la gente, ¡pero esta soy yo!”.

Erika Buenfil reconoció que, en el pasado, no lo hubiera hecho. “¡Jamás! Creo que también ya Nicolás está en edad de entender y también creo que de un tiempo a la fecha el mundo cambió, se abrieron muchas cosas nuevas y hay que caminar y crecer con lo que está pasando”.

erikabuenfil-sinropa.jpg
“No te puedes quedar atrapada en el pasado y si la vida me da la oportunidad y me abren la puerta para hacer algo loco ahí voy a estar presente”.

Erika Buenfil sigue vigente en redes sociales, con campañas publicitarias y cine, pero no deja de lado su camino en las telenovelas. Este mes de octubre vuelve como parte del elenco de Papás por siempre, protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron.

La exposición del fotógrafo Uriel Santana, con 25 años de trayectoria, se presenta en el “Live Aqua” de Bosques de las Lomas en la CDMX.

Otras celebridades, como Daniela Romo, también forman parte de la muestra. En el caso de la cantante, celebró también quitarse la ropa y mostrar su belleza bajo la lente de Uriel Santana.

