Eric del Castillo rompió el silencio y reveló detalles de la enfermedad que padece hace años

Hace casi un año, te comentamos en TVyNovelas que el actor confirmó que, desde hace mucho tiempo, lidia con una enfermedad en los ojos que lo hacía ver manchas oscuras y esto le dificultaba su trabajo en la actuación.

“No hay nada más qué hacer. Nunca me voy a quedar ciego, pero cuando trato de enfocar no veo, es una lesión en la mácula”, expresó el actor en aquella ocasión, ¿pero cómo se dio cuenta Eric del Castillo de esta enfermedad incurable que afecta a las personas mayores de 50 años? ¡Entérate!

¿CÓMO DETECTÓ ERIC DEL CASTILLO LA DEGENERACIÓN MACULAR EN SUS OJOS?

Fue durante una entrevista con Al Rojo Vivo que Eric del Castillo compartió más detalles sobre su salud visual y cómo se percató de que algo andaba mal con su cuerpo pues, aunque lo operaron de las cataratas, la degeneración macular por edad era un término desconocido para él.

“Todo empezó porque veía manchas raras, pero creí que eran infecciones en los ojos”

“Todo empezó porque veía manchas raras, pero creí que eran infecciones en los ojos”, reconoció el actor, quien aseguró que el problema avanzó a tal grado que ya ni siquiera podía leer los libretos para memorizarse sus líneas, lo que fue interpretado incluso por algunos medios de comunicación como principios de demencia.

“Hace unos dos años, vi que mi esposa saludaba alguien y le pregunté ‘¿quién es?’ y era mi hija Kate, pero yo no me di cuenta porque no la reconocía”, detalló Eric del Castillo , quien reconoció que esta enfermedad incurable lo ha hecho sufrir mucho sobre todo desde la pandemia por COVID.

“No le di mucha importancia a los síntomas, creía que eran las infecciones de los ojos de siempre y luego ya me encontré con un problema grave”, concluyó el actor, quien hizo un llamado a la población a acudir con un oculista ante cualquier molestia en los ojos.

¿QUÉ ES LA DEGENERACIÓN MACULAR POR LA EDAD COMO LA QUE PRESENTA ERIC DEL CASTILLO?

De acuerdo con Instituto Nacional de la Vista en Estados Unidos (NEI por sus siglas en inglés), la degeneración macular es una enfermedad incurable que nubla la visión central del ojo.

Esta enfermedad se presenta cuando el envejecimiento daña la mácula, que es la parte del ojo que controla la visión frontal y forma parte de la retina, por lo que es una de las principales causas de pérdida de vista en adultos mayores. Sus principales síntomas son: