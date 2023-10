Kimberly Loaiza anuncia una nueva canción sobre su separación de Juan de Dios Pantoja: “Necesito desahogarme”

Kimberly Loaiza anuncia una nueva canción, en donde revelará su sentir tras ser traicionada por su esposo, Juan de Dios Pantoja

Kimberly Loaiza anunció una nueva canción sobre su separación de Juan de Dios Pantoja, aunque la cantante había asegurado que no sacaría ningún sencillo referente a las infidelidades del papá de sus dos hijos.

“Yo también quisiera que esto fuera una broma, o marketing para una canción, pero desgraciadamente él tiró todo lo que construimos a la basura. No linduras, no pienso sacar ninguna canción”, había dicho Kim en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Sin embargo, “les había dicho que no haría esto, pero siento que necesito desahogarme, esto será personal”, compartió en sus historias de Instagram y agregó que el video oficial “entre mañana y pasado lo terminan, en cuanto esté se lo subiré”.

Kimberly Loaiza prepara una canción tras infidelidades de JD Pantoja Instagram

Juan de Dios Pantoja, arrepentido de haber lastimado a Kimberly Loaiza

Juan de Dios Pantoja lanzó un contundente mensaje tras serle infiel a Kimberly Loaiza con una joven de nombre Patricia Milian, según un tatuaje que se alcanza a ver en las imágenes reveladas del encuentro que sostuvieron en un hotel.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), JD Pantoja escribió: “Ya mejor dejaré de darle importancia a quienes no la merecen. Gracias a todos los que siguen aquí a pesar de mis errores, sé que de nuevo la ca… y solo me queda aceptar las consecuencias y mejorar. Pronto les daré mi versión con pruebas reales”.

“Yo ya reconocí mi error por aquí, pero quien merece mis explicaciones y mis disculpas es Kim. Yo puedo ser todo lo peor, pero jamás le tiraría a la mujer de mi vida, la amo y la amaré hasta mi último día en esta tierra”, agregó el también creador de contenido.

Es obvio tengo que seguir con mi vida, aunque en el fondo se que viviré arrepentido hasta el día de mi muerte. Se que ningún perdón será suficiente para reparar el daño que le he hecho a Kim y eso me duele más de lo que creen. — JD PANTOJA 🇲🇽 (@Juandedios_P) October 22, 2023

Además, “es obvio que tengo que seguir con mi vida, aunque en el fondo sé que viviré arrepentido hasta el día de mi muerte. Sé que ningún perdón será suficiente para reparar el daño que le he hecho a Kim y eso me duele más de lo que creen”, aseguró Juan de Dios Pantoja.

“Perdónenme si los decepcioné, me dejé llevar. Ahora solo me toca asumir las consecuencias de mis actos, el tiempo no lo puedo regresar, pero si puedo ser mejor en el presente y eso haré”, dijo. el aún esposo de Kimberly Loaiza.