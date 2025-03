Encontraron muerto a un famoso cantante tras una misteriosa llamada de su madre: los estremecedores detalles

El mundo de la música se vistió de luto con la muerte de Choi Wheesung, un reconocido intérprete surcoreano que lamentablemente perdió la vida durante los primeros días de marzo. Esta confirmación llegó luego de varias especulaciones, en las que se hizo conocido que una llamada de su madre fue crucial para que se emprendiera una búsqueda implacable que dio como resultado que su cuerpo fuera encontrado.

¿De qué murió Choi Wheesung? Esto se sabe sobre el hallazgo de su cuerpo

La mañana de este lunes 10 de marzo se confirmó la muerte de Choi Wheesung, un distinguido personaje de la industria musical. Según las primeras hipótesis disponibles del caso y medios locales, los restos del músico fueron encontrados en su residencia privada de Seúl, a donde su mamá acudió después de no tener respuesta al tratar de comunicarse con él.

Ahí, la mujer se habría percatado de que su hijo no tenía signos vitales, por lo que pidió desesperada la ayuda de los cuerpos de emergencia. No obstante, cuando arribaron al lugar se determinó que ya no podía hacerse nada ya que aparentemente habría sufrido un paro cardíaco.

El cuerpo de Choi Wheesung fue encontrado en su hogar Instagram

“Durante este momento difícil, pedimos sinceramente que se abstengan de difundir rumores no verificados o informes especulativos por respeto a su afligida familia. Los detalles sobre los arreglos funerarios se anunciarán por separado”, se lee en este informe de la agencia de representación Tajoy Entertainment, donde los representantes de Wheesung evitaron abordar las teorías que apuntan a la posibilidad de que este hecho se trate de algo provocado, pues también trascendieron versiones sobre una supuesta sobredosis, la cual todavía no es confirmada ni desmentida.

¿Quién fue Choi Wheesung?

Choi Hwee Sung, conocido artísticamente como Choi Wheesung, fue un cantante, productor y compositor surcoreano, iniciado en los escenarios junto al grupo “A4", proyecto que abandonó para probar suerte en solitario. Durante más de 20 años, el artista se desenvolvió como exponente del R&B, género en el que fungió como pionero en la escena musical de su país y le ayudó a ganar relevancia a nivel mundial, proyectando gran éxito en sus 15 álbumes de estudio.

Choi Wheesung fue un cantante, compositor y productor surcoreano Instagram

Al momento de morir, “Realslow”, como también se le nombraba a Wheesung, tenía 43 años de edad recién cumplidos, pues apenas el pasado 5 de febrero había celebrado su último aniversario. La familia del artista no se ha pronunciado al respecto, mientras que en redes sociales se volvieron tendencia los mensajes de despedida y condolencias por parte de sus admiradores, amigos y colegas.