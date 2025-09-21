Suscríbete
En TV Azteca también resintieron la muerte de Débora Estrella: Fue su compañera en Hechos AM

Linet Puente y Jorge Zarza así la recordaron.

September 21, 2025 
MrPepe Rivero
debora-estrella-azteca-.jpg

Débora Estrella también trabajó en TV Azteca

Instagram

Hasta el último día de su vida, Débora Estrella trabajó en la cadena Multimedios, pero previamente tuvo su paso por TV Azteca.

Es por eso que su repentino fallecimiento también tomó por sorpresa a sus excompañeros de Hechos AM, como Jorge Zarza y Linet Puente.

“Débora Estrella fue una mujer incansable, elegante en el vestir y el hablar; aprendió el oficio frente las cámaras, siempre fue disciplinada. Llenó los espacios informativos con la sencillez de su lenguaje y el poder de su conocimiento”, dijo Jorge la mañana de este domingo 21 de septiembre durante su noticiario Hechos en TV Azteca..

En redes sociales, Linet Puente le dedicó una carta:

“No puedo. Es demasiado triste saber que te fuiste Débora Estrella. Es tan difícil creer que una de las sonrisas más bonitas de la televisión se fue. Una de las mujeres más incansables que conocí. Nunca paró de trabajar, pero aún con todo y su apretada agenda, ahí estaba para todos siempre”.

“Gracias mi Gacha por tanto. Por todas las risas que compartimos juntas en Hechos AM, por aguantarnos en nuestros peores momentos, los llantos, los consejos. ¡La comida! Verte comer con ese gozo era algo indescriptible Fue demasiado lo que vivimos juntas y todavía hasta hace poquito nos reíamos en nuestro chat de “Amitas”.

“Gracias por esa videollamada a la distancia en uno de los momentos más tristes de mi vida. Nunca lo olvidaré. Escuchar a grupo Duelo y no pensar en ti, será imposible. Te vamos a extrañar demasiado.

Descansa en paz amiga hermosa”, dijo Linet Puente.

María Julia Lafuente también despidió a Débora Estrella en Telediario

“Cómo decirle a usted buenos días, feliz domingo? Cuando estamos partidos en corazón y alma. Otra vez enfrentando la adversidad, aquí estamos. Una gran persona que se nos fue”, dijo María Julia la mañana de este 21 de septiembre en Multimedios.

“Estas últimas horas han sido devastadoras para todos los que formamos la familia Multimedios”

“Una amiga, una compañera, una joven, destacada periodista que tenía una alegría inmensa por la vida y una dedicación enorme para esta profesión. Se nos adelantó en el camino”, fue como la describió.

MrPepe Rivero
