Emilio Osorio le contesta directo a Niurka por haberlo bloqueado

Emilio Osorio rompe el silencio acerca del escándalo que protagoniza con su mamá, Niurka Marcos.

Hace unos días te informamos que Niurka bloqueó de sus redes a su propio hijo, Emilio Osorio, por “igualado, pues ya se le había subido la fama”, luego de su participación en LCDLFM.

En el marco de la presentación de su nuevo video titulado “Astronauta”, Emilio Osorio, quien ahora se hace llamar ‘Halcón’, respondió a los cuestionamientos de medios de comunicación sobre el pleito que tiene con su mamá, Niurka, quien ya lo perdonó, pero la ‘mujer escándalo’ le dejó en claro a sus hijos: “A partir de ahora, ya tengo 55 años, y voy a disfrutar la vida partiendo de mí porque ya terminé de criar hijos. Ya se acabó la mantenedera de gente, soltando dinero toda mi vida para mi familia”.

“Creo que en todas las familias hay roces; yo ya estoy creciendo, evidentemente ya no soy ese (adolescente), tres años en mi vida son mucha diferencia porque ya no soy menor de edad y hay cosas en las que de pronto no encajamos, ella a veces no encaja en lo que yo pienso y viceversa. Pero hay una cosa que nunca se me olvida: que es mi madre. Hablé con ella y todo quedó en acuerdo... Aunque somos un desmadr. de familia todo lo hacemos desde el amor”, expresó Emilio.

También te recomendamos:

Paulina Mercado tiene un tumor en la cabeza y Juan Soler se conmueve hasta las lágrimas

Mayela Laguna confirma que Enrique Guzmán tocó indebidamente a su hija

Amaia Montero reaparece en público y su aspecto sorprende tras complicaciones de salud