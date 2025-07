¿El karma de Karla Panini? Así fue el apasionado amorío de Fabiola Martínez con Américo Garza

Ahora que la vida sentimental de Fabiola Martínez ha ganado relevancia por su romance con el Escorpión Dorado, poco a poco han ido saliendo a la luz algunos detalles sobre su pasado. Es el caso de las sorpresivas revelaciones que en su momento hizo respecto a la época en que la modelo salió románticamente con Américo Garza, es decir, le fue infiel a Karla Panini con ella.

Antes del Escorpión Dorado, Fabiola Martínez también anduvo con Américo Garza y Karla Panini salió embarrada

Durante una entrevista para “Sale el Sol”, Fabiola Martínez recordó el tórrido romance que vivió con Américo Garza, el controvertido exesposo de Karla Luna, la querida actriz que murió en 2017 víctima del cáncer. Sin embargo, la mujer que resultó afectada con esta relación extramarital habría sido Karla Panini, pues estando con ella, el empresario cayó rendido ante los encantos de la modelo y no le importó traicionarla.

“Yo lo conozco en la gira de Estados Unidos, porque él era el empresario que nos llevaba. No sabía quién era él, ni con quién andaba, ni que era el ex de Karla Luna. Fue algo que empezó como un juego, porque yo estaba separada, él según no tenía pareja”, explicó la modelo, señalando que fue hasta unas semanas después que descubrió que sí había otra mujer, pero seguía sin saber que se trataba de Karla Panini, ya que Américo siempre se refirió a ella con otro nombre.

Asimismo, Fabiola Martínez negó por completo haber estado involucrada con Américo Garza cuando todavía estaba casado con Karla Luna, pues afirmó, jamás formó parte de la cruel traición que sufrió la fallecida comediante y reiteró que en el tiempo que duraron estos encuentros, todavía no se sabía que “La Lavandera” estaba siendo maltratada por el padre de sus hijos.

Fabiola Martínez reveló que ella fue quien le contó a Karla Panini de esta infidelidad

Después de esta breve aventura, que dijo no fue tan placentera para ella, Fabiola Martínez habría buscado a Karla Panini para contarle que Américo Garza la estaba engañando. Esto ya que estaba recibiendo intimidaciones por parte del empresario para que volviera con él, por lo que consideró que esta era la única forma de poder librarse de él.

“Ella ya sabía, o sea, sabía al perro que tenía. Le dije y me empezó a hacer muchas preguntas y le contesté todo. Me dijo que no tenía dudas, se puso a llorar y le dijo a Dios que era la prueba que estaba esperando”, concluyó la polémica mujer, que actualmente está en el ojo del huracán por todas las revelaciones respecto a su relación con el Escorpión Dorado.