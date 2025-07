Un exparticipante de La Casa de los Famosos reveló que tuvo un romance con Lady Racista y le mandó un crudo mensaje

Luego de que Aarón Beas diera a conocer que “Lady Racista” llevaba días encerrada en su casa por temor a las represalias que le puede traer el haber agredido a un agente de tránsito, salió a la luz que Ximena Pichel también sostuvo una breve relación con Nacho Casano. Y fue el propio actor quien decidió contar esta historia, pero no para justificarla, sino para decir qué piensa del comportamiento de su compatriota.

Nacho Casano habló de su romance con Lady Racista: ¿aprueba las agresiones?

A través de una plática con las cámaras de “Venga la Alegría”, Nacho Casano reveló que estuvo saliendo con Ximena Pichel. Según los dichos del exparticipante de La Casa de los Famosos All-Stars 2025, este romance fue breve y no trascendió a algo más serio, algo que hoy considera, fue lo mejor porque no hubiera podido estar con ella sabiendo que tiene actitudes discriminatorias y racistas.

“Que la conozco sí es cierto, que nos frecuentamos es cierto. Tal vez novio o un título oficial no, pero nos estábamos conociendo y la relación no prosperó”, explicó el modelo sobre su pasado con “Lady Racista”, que también fue pareja del actor Aarón Beas, junto al que tuvo un hijo.

¿Reprueba su conducta? 😨 Nacho Casano confiesa que cuando fue pareja de "Lady Racista" no solía tener esos comportamientos.😳💬#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/o1mKwFAJTU — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 11, 2025

Respecto a qué opinión le merece esta polémica, que incluso ha propiciado que internautas pidan que la argentina abandone el país, Nacho Casano condenó la actitud de Ximena Pichel y hasta evidenció que se siente aliviado de que lo suyo no funcionara. Esto ya que dijo, para él es inconcebible compartir tiempo con alguien que se siente con la libertad de maltratar a las personas sin consecuencias, pues cabe recordar, se viralizó una segunda agresión, esta vez contra una mujer.

“Para mí, un ser humano que trate así a otro ser humano, no lo quiero cerca. No está en sintonía con lo que yo quiero del mundo. No me importa su género, su país de nacimiento, su nivel socioeconómico. Tratar así a otro ser humano, para mí no está bien”, apuntó el actor de proyectos como “A que no me dejas”.

Tras ser apodada Lady Racista, Nacho Casano considera que Ximena Pichel requiere ayuda psicológica

Por último, Nacho Casano señaló que al menos para él, no basta con que Ximena Pichel se disculpe, pues considera que necesita tomar terapia porque Lady Racista podría tener problemas de ira, o esto pensó con los videos que vio de estas agresiones.

“Todo el mundo tiene derecho a defenderse, pero en los videos que yo vi, no tiene defensa. Yo lo que vi fue un ataque y un ataque con mucha ira, no de la mujer que yo en su momento frecuenté, para nada, eso era una persona enajenada. Lo que amerita es un proceso terapéutico, porque no fue un pequeño exabrupto”, concluyó el actor, que hace apenas unos días celebró su cumpleaños número 46 en una íntima celebración en la que TVyNovelas estuvo presente.