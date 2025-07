¡De novela! Quién es quién en ‘Amores Materialistas’, la romántica película que será la más candente del año

Este verano, todos están esperando ver en cines “Superman” o “Los 4 Fantásticos” , pero hay quienes desean con todo el corazón enamorarse de una cinta de verano clásica en donde los protagonistas nos dejan una lección. Afortunadamente, este mes llega también “Amores Materialistas”, una nueva película con Pedro Pascal, Dakota Johnson y Chris Evans que nos romperá el corazón… ¿o no?

Aquí te explicamos quiénes son los personajes, qué papel juegan en esta trama de novela y cuál es el reparto completo de la película.

Ellos son el elenco de “Amores Materialistas”:

La película de Celine Song está protagonizada por Dakota Johnson, pero también hay otros personajes importantes que son clave en la trama. Te explicamos:

Dakota Johnson: es una casamentera llamada “Lucy”, que se dedica a hacerla de cupido para otras personas que están buscando el amor. Sin embargo, un día ella entra en un dilema.

Chris Evans: el actor de “Capitán América” interpreta a “John”, un joven actor muy apuesto que es la expareja de “Lucy”, pero que no terminaron bien. No obstante, años más tarde, se reencuentran. ¿Quedó amor entre ellos?

Pedro Pascal: el apuesto actor del momento hace de “Harry”, un galán coqueto (“unicornio”) con mucho dinero que se enamora de “Lucy” y que hará todo lo posible por llegar al altar con ella. Su único problema se llama “John”.

¿De qué trata “Amores Materialistas”?

La trama de “Amores Materialistas” parece muy sencilla, y lo es, pero va acompañada de hermosas frases románticas, momentos cómicos para pasar el rato y una importante reflexión que concluye de manera magistral tras casi 2 horas de metraje .

Los hechos ocurren en la ciudad de Nueva York, en donde conocemos a una exitosa, joven y bella casamentera que sabe lo que hace, pero su negocio (y su corazón) están en juego cuando se reencuentra con su ex, en medio de un romance con un galán.

Con 20 millones de dólares como presupuesto, el filme está en buenas manos detrás de la dirección de Celine , que ya fue nominada al premio Oscar por su película “Vidas Pasadas” y que dejó a todos con el corazón roto. Además, es una producción de A24. ¿Qué podría pasar en esta nueva película?

¿Por qué debes ver “Amores Materialistas”?

Ya te dijimos varias razones por las que esta película puede ser una buena cita al cine con tu pareja, pero hay más. Los críticos que ya la vieron han dado su veredicto con opiniones divididas. Pero las más destacadas son estas:

“(La película) Da un nuevo giro a algunas de las características más clásicas del género para crear una hermosa historia de amor”, dice Molly Freeman de Screen Rant.

A esta idea, William Bibbiani, de The Wrap le suma: “Recomiendo encarecidamente que la veas, y que la veas por lo que es, no por lo que parece desde fuera”.

Sin embargo, Justin Chang, del The New Yorker, piensa lo contrario diciendo: “Yo no me lo trago, Jane Austen no se lo tragaría, y, en el fondo, no creo que Song se lo trague. Al intentar fusionar los placeres de la evasión con las realidades financieras, este filme se equivoca consigo misma”.

¿Cuándo sale “Amores Materialistas”? Esta es su fecha de estreno en cines

“Amores Materialistas” se estrena este 31 de julio en México. ¿La vas a ver?