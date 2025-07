Facundo va por la revancha y nos confiesa lo que le inquiera al entrar a La Casa de los Famosos México

Facundo, que en 2002 alcanzó el segundo lugar de Big Brother VIP, regresa a encerrarse de nuevo en la tercera temporada de La casa de los famosos México: “Lo que más me motivó fueron las redes. La gente me lo pedía insaciablemente y dije: ‘Si la banda me lo dice, quizás es porque ven futuro en mí allá adentro”.

Pero como en todo reality, la historia tiene matices: “La parte económica sin duda fue importantísima para decidirme. Me volví ciclista profesional a mis cuarenta y tantos años y lloré de lo que eso implicaba. Mis hijos también me empujaron: '¡Pá, entra esa madr…!’, me dijeron”.

“HOY YA NO LE TENGO MIEDO A DECIR MI VERDAD”

El Facundo de hoy no es el chico irreverente de hace dos décadas que hacía preguntas incómodas con micrófono en mano, hoy el hombre que entra a La casa de los famosos es un tipo más seguro, consciente de su valor, y menos preocupado por agradar a las élites. “Antes dudaba de cada paso. Me preguntaba: '¿La estaré cagand…? ¿Qué van a pensar de mí los ejecutivos de Televisa?’, hoy ya me vale. Si no me quieren, hay mil maneras de hacer lo que amo”, subrayó.

Ese salto de conciencia lo atribuye, entre otras cosas, a haberse permitido mostrar su lado más humano, precisamente en Big Brother VIP, el reality que le valió un merecido segundo lugar:

“Descubrí que a la gente también le gusta ver a alguien que llora, que sufre, que se emociona. No tengo que ser un personaje para gustar. Con ser yo basta”, expresó.

Aunque reconoce que los pleitos venden, su estrategia dista del morbo fácil. Facundo quiere romper el molde desde adentro: “¿Qué tal que todos nos llevamos poca madr...? ¿Qué pasa si nadie nomina a nadie? ¿Y si mostramos que pasarla chido también genera buen contenido?”.

Consciente del desgaste psicológico que supone vivir bajo el escrutinio de millones, confesó tener miedo, no tanto de lo que ocurra adentro, sino de lo que deja afuera: “Me quedan 20 días para pagar colegiaturas, rentas, pensión, seguro... Tengo que dejar mi vida resuelta como si fuera a la guerra”.

“NO VOY POR CUATRO MILLONES, VOY POR LO QUE VIENE DESPUÉS”

Facundo no se engaña, sabe que La casa de los famosos es una plataforma tan poderosa como peligrosa: “Esto es como tirar un penal en la final de la Champions. Si lo fallas, te odian. Si lo metes, te aman. Pero yo no me metería a la cancha si no supiera que sé tirar ese penal”, apuntó.

Facundo en La Casa de los Famosos

Más allá del premio económico, su objetivo es exponencial: “No voy por los cuatro millones, voy por los 30 que podrían venir si lo hago bien”. Facundo recuerda que en Big Brother VIP no ganó, pero salió a hacer una campaña que le triplicó el premio: “Me compré mi casa gracias a eso. Y no gané. Por eso digo, esto no se trata de ganar el reality, se trata de ganarte al país”.

“Hoy lucho por mí, por mi familia. Ya no estoy buscando la validación de nadie. Y eso, créeme, te da una fuerza increíble”, aseguró.

Sus hijos, que alguna vez lo veían desde la distancia de la televisión, hoy forman parte activa de su crew. “Mis hijas, mi novia, todos están dentro de esta batalla. Ellos también reciben el hate. Por eso los entreno: ni el ‘te odio’ te destruye, ni el ‘te amo’ te hace mejor. Es un juego. Hay que poner cada cosa en su lugar.”