¿Separación confirmada? Mhoni Vidente habla sobre Eugenio Derbez y responde duramente a Alessandra Rosaldo

La polémica volvió a rodear a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo tras las declaraciones de Mhoni Vidente, quien aseguró que la pareja ya no está junta y dejó entrever detalles que encendieron las redes. La vidente aprovechó para responderle a la cantante, luego de que esta la acusara de estar “obsesionada” con ella.

Mhoni Vidente asegura que Eugenio Derbez y Alessandra ya no viven juntos

Durante una transmisión, Mhoni Vidente recordó que el lunes pasado, Eugenio y Alessandra cumplieron 13 años de matrimonio, aunque dejó claro que, para ella, esa unión ya está rota. “Ya no están juntos”, expresó.

La astróloga explicó que desde que Eugenio sufrió un accidente en el brazo, se dio cuenta de que algo no andaba bien. “¿Sabes cuándo me di cuenta que ya no estaban juntos? Desde que Eugenio se lastima el brazo y que dicen que alguien lo tumbó de la familia, que se estaban peleando y se desmadra todo el brazo… ¿Y adivina quién estaba de gira? Ella”, afirmó.

La supuesta nueva cercanía de Eugenio Derbez con otra actriz

Mhoni también deslizó que durante la recuperación de Derbez, quien estuvo varios meses en cama, Alessandra Rosaldo no estuvo presente. Según relató, “quien lo estaba cuidando era la señora que le ayuda a Eugenio y la actriz nueva que dicen que está haciendo ahora muchas series con él”.

La vidente aseguró que Eugenio Derbez estaría cerca de una actriz con la que filma su nueva película. Medios y Media/Getty Images

Este dato disparó especulaciones sobre un posible distanciamiento y nuevos vínculos en la vida personal del actor, aunque hasta el momento ninguno de los involucrados ha hecho declaraciones oficiales al respecto.

La respuesta de Mhoni a Alessandra: “No estoy obsesionada contigo”

Ante los señalamientos de Alessandra Rosaldo, quien la acusó de estar “obsesionada” con ella, Mhoni Vidente fue tajante: “Mi vida, a mí me mortifica mucho la guerra, que la gente esté sufriendo, pero de ti, no. Platico de ti porque la gente quiere saber, pero a mí me tiene sin cuidado si estás con él”, soltó.

Alessandra acusó a Mhoni de obsesionada, y la vidente no dudó en responderle con fuerza. Archivo

Además, Mhoni aprovechó para recordar viejas polémicas, como el escándalo de Eugenio Derbez con Victoria Ruffo y lamentó aquel episodio: “Eso, cómo me dolió a mí que Eugenio le viera la cara a Victoria”, confesó.