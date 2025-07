Infidelidad! Fabiola Martínez destroza a Américo Garza por su mal desempeño como amante

El romance de Fabiola Martínez con el Escorpión Dorado puso bajo la lupa su vida amorosa, revelando detalles inéditos que marcaron su pasado. Entre ellos, sobresale su polémico romance con Américo Garza, quien más tarde se convertiría en esposo de Karla Panini, un episodio que despertó gran atención en el mundo del espectáculo mexicano.

La historia comenzó en 2015, cuando Fabiola enfrentaba una crisis en su matrimonio con Armando Gómez y decidieron darse un tiempo. Durante una gira por Estados Unidos, la conductora se cruzó con Américo Garza, aún sin compromiso formal con Karla Panini.

Según Fabiola, su relación fue un acuerdo temporal que solo duró mientras estuvieron fuera de México, un capítulo que luego desataría controversias y rumores entre los seguidores y medios.

Sin filtro: “Tiene lo suyo… pero no es bueno en la cama”

En una entrevista en 2020, Fabiola fue contundente al hablar sobre las cualidades de Américo como amante. Sin tapujos, dijo: “Tiene lo suyo....pero no es bueno en la cama. Tiene “eso” pequeño, por eso no entiendo por qué se lo pelean tanto”.

Estas palabras causaron revuelo en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes defendieron a Fabiola y quienes criticaron sus declaraciones.

El amorío continuó pese al acuerdo inicial

Aunque al regresar a Monterrey ambos acordaron terminar, la relación no se detuvo. Fabiola confesó que continuaron viéndose en secreto, lo que no pasó desapercibido para el público: “Obvio la gente comenzaba a hablar de nosotros”, reconoció. Su confesión añadió más leña al fuego en un escándalo que ya había marcado la vida de los involucrados.

El “bello” karma de Panini

Desde que Fabiola Martínez hizo pública su confesión sobre el romance con Américo Garza, en 2020, las redes sociales estallaron en apoyo a la conductora. Sus seguidores destacaron su valentía para hablar sin filtros y no dejarse intimidar por las amenazas legales que enfrentaba.

Fabiola Martínez aseguró que Karla Panini siempre estuvo al tanto de las infidelidades de Américo Garza Instagram

Entre los comentarios más repetidos, la bautizaron como “el bello karma de Panini”, en alusión directa a Karla Panini y el escándalo que sacudió al espectáculo mexicano.

Frente a estas reacciones, Fabiola no dudó en responder con una frase que resume su postura: “Yo no soy el karma de nadie, el karma de ella es él, es Américo”. Con esta declaración, la conductora dejó claro que no busca venganza ni protagonismo, sino simplemente contar su versión y aceptar las consecuencias.