“Te odio": Emilio Osorio ataca a periodista en plena entrevista

El finalista de La Casa de los Famosos México, Emilio Osorio, levanto polémica siguiendo los pasos de su mamá, la llamada, “mujer escándalo”, Niurka Marcos.

El actor de telenovelas causó revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales, luego de decirle en su cara a un periodista que “lo odiaba” en plena entrevista.

A salir de un evento, el joven hijo del productor Juan Osorio, fue abordado por varios periodistas, quienes le hicieron cuestionamientos sobre su carrera profesional y su vida privada.

Todo iba bien, hasta que el también cantante preguntó a un periodista en qué medio de comunicación trabajaba y al enterarse que era del programa Chisme no like, arremetió contra él.

“Ah eres de Chisme No Like... te odio, te odio...”, expresó Emilio, a lo que el periodista le preguntó que por qué lo odiaba y él contestó: “Porque son muy mentirosos y yo nunca miento”.

En la entrevista, el periodista le preguntaba al actor sobre los conflictos entre Juan Osorio y Niurka Marcos.

“Mi mamá y mi papá tienen su relación, ya sea amistosa o que ahorita no se llevan, a mí me tratan súper bien, me apoyan”, dijo sobre el tema.