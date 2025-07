Fabiola Martínez quemó al Escorpión Dorado y antes destapó amorío con Américo Garza, marido de Karla Panini

Que se reviviera su romance con Alex Montiel, mejor conocido como El Escorpión Dorado, volvió a poner en el candelero a Fabiola Martínez, quien hace 5 años fue noticia también por otro romance... Con Américo Garza, esposo de Karla Panini.

Fabiola recientemente publicó un video titulado “Desenmascarando mentiras: la verdad con pruebas”, que causó revuelo entre los internautas, por todos los detalles y pruebas que confirmaron su relación amorosa con El Escorpión Dorado.

Él negó haberla visto más de cuatro veces, pero Fabiola decidió argumentar que nunca fue “la amante”, porque él jamás escondió lo que vivieron. Mostró algunas fotos que se tomaron en Nueva York y que ella esperaba publicar ya que él estuviera divorciado, algo que no ocurrió: “Tú le preguntas ‘oye, amor, ¿cuándo la podré subir?’ y te dice ‘en febrero’ pues tú te vas y dices que para febrero ya va a estar oficialmente divorciado. Bueno, es lo que yo creí”, se lamentó.

Luego de escándalo desatado a raíz de un video con Adrián Marcelo, Alex Montiel “El Escorpión Dorado” publicó un video en sus redes sociales en el que reconoció que sí tuvo un romance pasajero con Fabiola que se dio cuando atravesaba una profunda crisis con su esposa, Dana Arizu.

“Lo que haya ocurrido en ese momento es un asunto de mi relación de pareja. Mi esposa y yo atravesamos una crisis, pero estamos más fuertes que nunca”, dijo Alex Montiel, quien minimizó los hechos.

El escándalo con Américo Garza

Lo que pasó con Escorpión Dorado revivió otra polémica de Fabiola Martínez con Américo Garza, esposo de Karla Panini. En 2020, se le señalaba de ser la amante del empresario, por lo que ella salió a aclarar que en ese momento no tenía una relación con él, pero que sí la tuvieron en el pasado.

Américo Garza habría quedado cautivado por Fabiola Martínez y no le importó traicionar a Karla Panini Instagram

“Nunca hubiera salido, pero por todo lo que está pasando (la relacionaban todavía) con Américo. Lo mío es una parecida”, dijo Fabiola en una entrevista con Imagen Television.

“Ya no tenía nada que ver con Karla Luna. Yo lo conozco en la gira de Estados Unidos, fue algo que empezó como un juego porque estábamos allá, yo estaba separada. Él no tenía pareja hasta después de unos días, yo le pregunto, porque hablaba mucho por teléfono, si tenía novia y me dice: ‘Ivette’”. Cabe mencionarse que el nombre completo de Karla Panini es Karla Ivette Panini Murillo.

Al mencionar a Panini, Fabiola contó que hablaron sobre el amorío: “Ella ya sabía, ya conocía el perro que tenía. Ella me hizo muchas preguntas y le contesté todo. Me dijo ‘no tengo ninguna duda’, empezó a llorar, levantó las manos y dijo: ‘Dios, esta es la prueba que yo te estaba pidiendo’, y en eso llegó Américo”.

Fabiola contó que Américo la vio hablando con Panini, quien le recriminó: "¿Te das cuenta lo que hiciste? Yo te amaba y ella solo jugaba contigo”.

Al mes de ese episodio, Karla Panini y Américo Garza se casaron, y siguen juntos.