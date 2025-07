El polémico gesto de Florinda Meza con Chespirito que desató furia en redes

Desde el lanzamiento de Chespirito: “Sin querer queriendo”, la bioserie de Max sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños, el nombre de Florinda Meza no ha dejado de generar conversación. La actriz quedó en el ojo del huracán por la manera en que fue retratada en la serie y por las viejas entrevistas que han vuelto a circular en redes, desatando comentarios divididos.

El video que incomodó a todos: Florinda no dejaba hablar a Chespirito

Entre los clips rescatados por los fans destaca uno en particular. Durante una entrevista, el conductor intenta dirigir una pregunta a Chespirito, pero Florinda Meza interrumpe una y otra vez, respondiendo en su lugar.

La escena llegó a tal punto que el entrevistador soltó con ironía: “Ahorita te pregunto a ti, Roberto, eh”, desatando risas en el set y dejando expuesta la actitud de la actriz.

Redes sociales no perdonaron a Florinda Meza

El video no tardó en viralizarse, provocando una ola de comentarios en su contra. “Nunca entendió que el famoso y el valorado era Don Roberto. No ella”, escribió un usuario. Otros sumaron frases como “Cómo pudo aguantar tanto tiempo con una persona que no lo dejaba ni hablar” y “Ese entrevistador la dejó en evidencia… quería ser el centro de atención”.

“Nunca entendió que el famoso era Don Roberto”: las redes reaccionaron contra Florinda Meza. Archivo

Las viejas rencillas que la serie volvió a exponer

La serie no solo revivió entrevistas incómodas, también destapó los conflictos que existieron dentro del elenco de las comedias de Chespirito, marcados por disputas de protagonismo y problemas por la propiedad de los personajes, lo que con el tiempo distanció al grupo.

Un amor polémico, pero duradero

A pesar de todo, Florinda Meza se mantuvo al lado de Roberto Gómez Bolaños hasta sus últimos días. El cariño que ambos se demostraron en vida sigue siendo recordado por el público, aunque las polémicas alrededor de su relación no dejan de aparecer.