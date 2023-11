Niurka revela la curiosa razón por la que no le gusta andar con hombres guapos

A pesar de las controversias que pueda desatar, no cabe duda de que la sinceridad de Niurka también es muy apreciada por sus fans. Por ejemplo, la vedette tuvo una entrevista con el influencer Gusgri en donde no dudó en hablar sobre temas del amor y por qué no le gustan tanto los hombres “lindos”.

Las declaraciones de Niurka no tardaron en viralizarse, y es que las razones que dio la famosa para preferir a los feos le causaron gracia a varios internautas, ¿qué dijo Niurka sobre la conquista y el tipo de hombres que le gustan?

NIURKA REVELA POR QUÉ LE GUSTAN LOS HOMBRES “NO TAN LINDOS”

Durante su charla con Gusgri, Niurka sacó más de una risa, pues detalló que ella prefería no tener romances con hombres guapos debido a que, según la vedette, “tardan mucho en arreglarse”, algo que llamó la atención de sus fans.

“Para que yo voltee a ver a un hombre debe robar mi atención, debe pararse adelante y me diga ‘voy pa’ti mamacita’ ”

De igual manera, aunque esto en tono de broma, Niurka dijo que en una relación amorosa ella debe de ser la linda, no él, dando a entender que no le gustaría que la opacaran; de igual manera, la famosa describió algunos tips para conquistarla que seguramente le interesarán a más de uno:

CONOCE, PASO A PASO, CÓMO CONQUISTAR A NIURKA

Niurka Marcos no dejó a sus admiradores con la curiosidad, y detalló, paso a paso, cómo un hombre podría conquistarla sin caer en prácticas como el acoso:

“Para que yo voltee a ver a un hombre debe robar mi atención, debe pararse adelante y me diga ‘voy pa´ti, mamacita’, eso me pone loca... que me digan que no me van a quitar el ojo de encima, que diga literal, física, corporal, energética y en todos los estilos me diga que es para mí... que invada mi entorno”, le dijo Niurka a Gusgri.