Emilio Osorio ‘defendió' a Leslie Gallardo tras su expulsión de LCDLF y recibió más críticas

Leslie Gallardo sufrió las consecuencias de no haber logrado tener una exitosa conexión con el público y se convirtió en la segunda eliminada de La casa de los famosos 4, ¿qué dijo su novio Emilio Osorio de ella?

Desde que Leslie Gallardo entró a La casa de los famosos 4, los seguidores del reality show pedían su salida debido a que su único tema de conversación fue Emilio Osorio, su novio, los papás de él y hasta Karol Sevilla, a quien le dedicó ácidas críticas que no le agradaron a nadie.

Leslie salió de La casa de los famosos 4 y, aunque Emilio Osorio se hizo presente en el reality como panelista para apoyarla, las cosas sólo empeoraron para la pareja, pues “El Halcón” usó unos argumentos que aumentaron la confusión entre los internautas.

TUNDEN A EMILIO OSORIO POR SU CURIOSA OPINIÓN SOBRE SU NOVIA, LESLIE GALLARDO

Como siempre lo quiso Leslie Gallardo , Emilio Osorio acudió al foro donde tienen lugar las galas de La casa de los famosos 4 para expresarle su apoyo; sin embargo, también dejó en claro que en ningún momento la iba a defender, lo que le generó críticas.

“Yo no vengo a defender a Leslie, yo vengo a apoyarla”

“Yo no vengo a defender a Leslie, yo vengo a apoyarla… estoy totalmente de acuerdo de que los posicionamientos no funcionan hacia Leslie… que utilicen el hecho de que Leslie quiere salir es ir por debajo de la mesa”, expresó el hijo de Niurka Marcos.

Es importante recordar que Leslie Gallardo se ganó el odio de miles de personas por decir, entre lágrimas, que extrañaba a Emilio Osorio y que prefería que la sacaran del reality para estar con él, algo que finalmente se le cumplió... Sin embargo, también quedó claro que su novio tampoco piensa defenderla, sólo apoyarla.

Por otro lado, Emilio Osorio no convenció a nadie en su faceta de panelista y, además de acusarlo de no defender como se debía a Leslie, los internautas se burlaron de su pobre argumentación y, como siempre, los memes no tardaron en aparecer.